El intercambio de Ángel de Brito y Yanina Latorre sobre el novio de 60 años de la China Suárez

Ángel de Brito y Yanina Latorre, el conductor y la panelista de LAM, se destacan por ser sumamente picantes y tajantes a la hora de opinar y de dar la información. Por eso es que, a veces, tienen relaciones complicadas con algunas figuras del espectáculo por enojos que surgen a raíz de la data que cuentan en el programa. Así fue como se generaron rispideces con la China Suárez, luego del gran escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara. Esta vez, fue por una información que dio Guillermo Coppola en Intrusos, el programa que conduce Flor de la Ve en América TV.

Guillermo Coppola fue invitado a Intrusos y en medio de una charla con Marcela Tauro, el ex representante de Diego Maradona reveló que la China Suárez habría superado a Rusherking y que estaría empezando una relación con un hombre de 60 años. Frente a la información que compartió Coppola al aire, la actriz se mostró enojada y realizó un extenso descargo en las redes sociales.

"Dejen en paz a la gente. Llamé al señor que supuestamente dijo que estaba con un nuevo novio, una vez más poniendo a la mujer en un lugar en el que les encanta poner. Me dijo que no sabe absolutamente nada de mi vida y que siguió el tema para no hacer quedar mal a la conductora", escribió la China Suárez en su descargo a través de Instagram.

Entonces, Ángel de Brito se hizo eco del descargo que hizo la China Suárez en Instagram y twitteó al respecto. "¿De qué programa habla y quién era el de 60?", lanzó el conductor de LAM citando el tuit del Ejercito de LAM. Luego, Yanina Latorre, con la picardía que la caracteriza, citó el tuit del periodista y escribió: "¿Cuál sería el problema de contar que alguien sale con una persona?".

Posteriormente, Ángel de Brito volvió a lanzar todo su picante y dio a entender que la versión que dio Guillermo Coppola sobre la vida amorosa de la China Suárez y que Yanina Latorre tenía más información para dar al respecto. "Hoy contas bien como es #LAM". A lo que la periodista respondió: "Hoy no se pierdan #LAM. Tengo otra primicia".

Ángel de Brito y Yanina Latorre se muestran filosos cuando les toca hablar de Socios del Espectáculo, programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Parece que desde que los socios reemplazaron a Los Ángeles de la Mañana en las mañanas de El Trece, los integrantes de LAM se molestan con lo que pasa en su programa y lo hacen saber cada vez que pueden. La guerra entre estos dos titanes del espectáculo está cada vez más picante, y esta vez fue a través de las redes sociales que se tiraron con todo.

Esta tarde explotó todo. Yanina Latorre estaba scrolleando en su twitter cuando leyó un tuit de una internauta que no le gustó nada. En el tuit se hablaba sobre Socios del Espectáculo y se contaba una situación que se vio en el programa: "Los arlequines del espectáculo del 13 agradeciéndole la nota a Baby y remarcando que está 'muy enojado' con gente de su canal por hacer 'periodismo de periodistas'", comentó el usuario.

Entonces, Yanina Latorre respondió con dureza. "Que los bailarines me la soben. Que tengan huevos y nos nombren. ¿Qué opinan del chiste de Baby en #LAM", escribió la periodista en Twitter. Ángel de Brito se hizo eco de la respuesta de su compañera y le sumó más picante al tema, apuntando contra los colegas de otro canal.

NL.