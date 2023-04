La guerra sin fin entre Viviana Colmenero y Yanina Latorre no tiene fin. La noche del jueves en LAM, la panelista y la ex ganadora de Gran Hermano, se trenzaron nuevamente y se dijeron de todo en vivo cara a cara. Todo comenzó cuando Colmenero estuvo presente en LAM junto a Nadia Epstein y tuvieron un diálogo con respecto a su paso en Gran Hermano y el dinero que están ganado los ex participantes de la casa mas famosa. Lo cierto es que Viviana se cansó de que siempre le digan que está enojada con la producción del reality y se armó en vivo.

"¿Qué pasó con vos?. ¿Cómo hiciste tu carrera?", comenzó preguntando Viviana a Yanina. "La rompo, me va re bien", respondió la angelita, que automáticamente fue interrumpida por la ex Gran Hermano que la mandó a callar y que se ubique. Luego, Colmenero le dijo: "¿Sabes que diferencia hay entre Ángel, Taboada y Feudale?. Que se re nota que no sos periodista". Viviana dejó muy en claro que ella no estaba enojada y que no le interesaba trabajar en la tele.

Desde su cuenta de Twitter, Viviana Colmenero dejó unos polémicos tuits para la producción de Gran Hermano, acusándolos de que lo "robaron" toda su plata. “Ahora que lo pienso, a mí me robaron. A mí me llevaron a Uruguay, estuve como una semana de lugar en lugar. También me llevaron a Chile un par de días. No recibí ni un peso de toda esa movida, pensando que era por contrato", comenzó escribiendo la ganadora de uno de los Gran Hermano.

Luego, agregó: “Nadie me cuidó. Alguien o algunos se quedaron con mi plata”. Sin guardarse nada, agregó: “Nunca sabré quiénes fueron los vivos/as que se quedaron con mi plata. No me acuerdo de ninguna cara de los y las que me acompañaban a los eventos”.

Filosa, Viviana agregó: “Se ve que tenía la autoestima tan baja, que habiendo sido la protagonista de un reality que medía 30 puntos, siendo mujer y saliendo ganadora por el apoyo del público, me hacían creer que no tenía más nada que ganar. Qué mala es a veces la gente”.

Antes de terminar con el hilo de tuiter, Viviana agregó: "La serie de Gran Hermano en Netflix podría ser un éxito. Contada en tres partes paralelas. La industria, el público, y las personas que integran la casa y qué pasa con sus vidas. Mientras los demás se regocijan”.

