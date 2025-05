Tanto en el cine como en el teatro argentino, pocos nombres resuenan con prestigio como los de Ricardo Darín y Julio Chávez. Ambos construyeron carreras sólidas y sus trayectorias están marcadas por papeles que ya forman parte del acervo cultural.

Sin embargo, a pesar de pertenecer al mismo gremio, los dos actores siempre habrían mantenido una distancia que recientemente quedó expuesta. Todo comenzó con un comentario de Chávez que, aunque formulado como un halago, dejó entrever una posible ironía que no pasó desapercibida para Darín.

Ricardo Darín le respondió a Julio Chávez: qué dijo

Durante una entrevista con la periodista Tatiana Schapiro para el ciclo de entrevistas de Infobae, Julio Chávez habló sobre su relación con Ricardo Darín, o según él, la falta de ella. Al ser consultado sobre qué talento ajeno le gustaría poseer, el actor de la obra teatral “La Ballena” no dudó y rápidamente evocó al protagonista de “El secreto de sus ojos”.

“A Ricardo Darín, el talento de sociabilidad que tiene. El otro día lo estaba escuchando, y pensaba qué gran conocedor que es. Seguramente es uno de los motivos por los que se ha expandido tanto”, relató el intérprete sobre la actitud que envidiaría de su colega. Sin embargo, lo más llamativo fue cuando le preguntaron si lo conocía y él lo negó. "No lo conozco. No tenemos vínculo", lanzó tajante.

Este testimonio no tardó en generar repercusión, especialmente cuando Ricardo Darín fue consultado al respecto en un móvil con Intrusos. “Yo no tengo ningún dime ni direte con él, lo único que hago es hablar maravillas de él. No sé qué le pasó, no solo yo, nadie lo sabe”, comenzó desconcertado.

“Escuché lo que dijo, tiene un tufillo a cierta ironía, pero la verdad que tampoco se lo puede acusar de despectivo porque se supone que es un elogio o un halago”, continuó. “Es raro que diga ´No lo conozco´, yo lo conozco hace 50 años y me acuerdo bien de él”, cerró firme.

Este cruce sutil entre dos de los actores nacionales más importante suma tensión al ambiente artístico. Además, se da en medio de uno de los momentos más altos de Darín en el plano artístico gracias al éxito de la adaptación al cine de la novela gráfica de Héctor Oesterheld y Francisco Solano López.

Pese al extraño “halago” de Julio Chávez y a que lo “desconociera”, Ricardo Darín decidió responderle de forma clara dando a entender que ambos sí tienen un vínculo que se remonta a sus inicios en la televisión hace 50 años atrás.

