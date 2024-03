El Kun Agüero y Sofía Calzetti confirmaron que están esperando una hija en sus redes sociales. La flamante pareja estuvo en el cumpleaños de Yanina Latorre y desde LAM revelaron el posible nombre de su niña.

El Kun Agüero y Sofía Calzetti revelaron uno de los posibles nombres para su hija

"Voy a ser padre de nuevo. Después de 15 años, porque Benjamín tiene 15 años. Y será, nada más ni nada menos que, nena. Estoy contento, obviamente, pero bueno, es nena, ¿viste? Qué sé yo", dijo el ex futbolista en un stream sobre cómo se siente con el embarazo y de que sea nena.

Ahora, la pareja fue interceptada por LAM, hablaron sobre el embarazo y además se animaron a decir cuál es el nombre que tienen en mente. "No queríamos decirlo antes, porque uno nunca sabe. Los médicos nos decían esperen", explicó el ex jugador del Barcelona. Luego agradeció al programa que conduce Ángel De Brito porque no contaron nada al respecto.

El Kun Agüero y Sofía Calzetti no se escondieron y confirmaron que es uno de los nombres que pica en punta es "Olivia". Porque es internacional, por la posibilidad que tienen de irse a vivir a Estados Unidos. La pareja esperaba que sea nena porque no tenían ningún nombre por si era varón y también explicaron que hasta Benjamín Agüero los ayudó con la lista de nombres.

