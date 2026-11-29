Juliana Awada acompañó a Delfina Costantini y Hernán Frers en el día de su boda y compartió en sus redes postales íntimas de la ceremonia. La empresaria integró el círculo más cercano de la pareja y vivió el festejo con un estilo relajado y luminoso sobre el césped, rodeada de árboles frondosos y un clima distendido. Entre jardines amplios, detalles campestres y momentos cargados de emoción familiar, la ex primera dama posó con una apuesta vibrante que concentró todas las miradas desde el primer instante. Cada imagen reflejó la complicidad de un encuentro íntimo, lejos de las poses rígidas, con la naturalidad que suele marcar sus apariciones públicas y privadas.

Delfina Costantini y Hernán Frers: Un entorno natural y los looks de los protagonistas

La ceremonia a la que asistió Juliana Awada transcurrió al aire libre, frente a una fachada clara cubierta de enredaderas verdes que enmarcó la escena con naturalidad. Una gran linterna colgante, arreglos florales con hojas y flores blancas, y las velas encendidas en el interior de la capilla sumaron calidez a un escenario sereno, elegante y lleno de encanto. Hernán, asesor financiero e hijo de Ximena Anchorena, lució un traje oscuro clásico que combinó con soltura durante el intercambio de votos, con una actitud cercana y sonriente frente al altar.

La boda de Delfina Costantini y Hernán Frers y la presencia de su hijo Ramón

A su lado, Delfina llevó un vestido claro de escote pronunciado en la espalda y falda con capas fruncidas que aportaron movimiento bajo la luz del día, acompañado por un ramo con tonos suaves y un peinado suelto y fresco. El pequeño Ramón, de dos años, hijo de ambos, robó sonrisas al participar de la celebración con camisa blanca, faja oscura en la cintura y pantalón claro, en sintonía con la atmósfera familiar y distendida de la jornada.

El vestido de Juliana Awada, entre movimiento y detalles artesanales

Para acompañar a sus amigos, Juliana Awada eligió un vestido largo de corte bohemio en un tono naranja vibrante que destacó de inmediato contra el verde del parque. La prenda combinó un escote en V ribeteado con puntilla blanca, mangas amplias con remates delicados y un cinturón fruncido que marcó la cintura antes de caer en una falda escalonada de aire liviano.

Juliana Awada fue una de las invitada, Sorprendió con un diseño naranja, sandalias con plataforma y clutch artesanal

El diseño jugó con texturas vaporosas y transparencias sutiles en la parte superior, logrando un equilibrio muy armónico entre frescura y sofisticación. Completó el conjunto con un sobre tejido en tonos neutros, anteojos de sol oscuros, un reloj metálico y el pelo suelto con ondas suaves. Cada paso generó fluidez en la tela y reforzó esa naturalidad tan característica de su guardarropa cuando asiste a eventos de día, donde el movimiento de la prenda cobra protagonismo en cada foto.

Juliana Awada: Claves de estilo para elegir vestido en una boda

La elección de Juliana sirvió como guía concreta para resolver un vestido de casamiento sin rigidez ni excesos. El primer acierto radicó en apostar por un color cálido y luminoso cuando la celebración ocurrió al aire libre, lejos de los tonos apagados que a veces pasan desapercibidos bajo el sol. Otro punto clave consistió en equilibrar el volumen: el frunce en la cintura ordenó la silueta y permitió que la falda con capas se moviera con libertad sin perder forma.

Juliana Awada compartió la intimidad del casamiento..

Los contrastes sutiles, como el encaje claro sobre una base intensa, sumaron textura y detalle artesanal sin recargar el diseño. Por último, los accesorios discretos y de fibras naturales acompañaron la escena sin competir con el vestido, una fórmula ideal para bodas diurnas en jardines o quintas donde la comodidad y la elegancia caminan juntas.

Juliana llevó el pelo suelto con ondas y gafas de sol

Al caer la tarde sobre el parque, la imagen de Juliana caminando sobre el césped resumió el espíritu de la jornada con frescura y cercanía. Su vestido naranja, las puntillas blancas y la caída vaporosa de la falda funcionaron como una síntesis perfecta entre elegancia relajada y alegría compartida en un día inolvidable para los novios. Lejos de las fórmulas acartonadas, Juliana Awada volvió a demostrar que la seguridad y la comodidad van de la mano en las grandes citas afectivas, celebrando el amor de Delfina Costantini y Hernán Frers con su impronta inconfundible.