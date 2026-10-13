Soledad Pastorutti cumplió 46 años y repasó lo mejor de este año: Tres décadas de carrera, gira federal y la despedida al ídolo

El cumpleaños de Soledad Pastorutti llegó en medio de un año marcado por los festejos de sus 30 años de trayectoria. La artista publicó un montaje audiovisual que reúne diferentes presentaciones y experiencias recientes, con imágenes que reflejan tanto su vínculo con el público como algunos de los acontecimientos que protagonizó fuera de los escenarios habituales.

Entre los fragmentos aparecen espectáculos, encuentros con sus seguidores y referencias al aniversario artístico que comenzó a celebrar durante el verano. La selección también recupera uno de los momentos más recientes de su carrera, cuando participó de un homenaje dedicado a una figura emblemática del deporte argentino. La celebración de sus tres décadas en la música la llevó a reencontrarse con ciudades, escenarios y personas que acompañaron sus primeros pasos.

Los 30 años de carrera de Soledad Pastorutti y su regreso a Cosquín

Uno de los acontecimientos más importantes del año para Soledad Pastorutti fue su regreso al Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde celebró tres décadas desde la presentación que marcó el comienzo de su reconocimiento nacional. El 26 de enero de 1996, cuando tenía apenas 15 años, subió al escenario mayor de la Plaza Próspero Molina y protagonizó una actuación que transformó su carrera.

Soledad festejó sus 30 años de carrera (Instagram).

Treinta años después, el 31 de enero de 2026, volvió a presentarse en el mismo festival con un espectáculo preparado especialmente para recordar aquel debut. La noche reunió canciones de diferentes etapas de su repertorio y recuperó el vínculo con el público que la acompaña desde sus comienzos. El aniversario no se limitó a la actuación. La intérprete también recorrió distintos puntos de la ciudad cordobesa y recordó experiencias que había vivido durante sus primeras visitas, cuando todavía era una adolescente que comenzaba a hacerse conocida dentro del folklore argentino.

Como parte de los festejos, Soledad Pastorutti puso en marcha “30 Pueblos”, una iniciativa que propone recorrer localidades argentinas y recuperar las historias de sus habitantes a través de encuentros, música y producciones audiovisuales. El proyecto tiene una particularidad: además de las presentaciones artísticas, incorpora conversaciones con personas de cada destino y visitas a espacios representativos de la cultura local. De esta manera, la cantante acerca a sus seguidores aspectos de los lugares que conoce durante el recorrido.

Soledad tuvo un año repleto de compromisos profesionales.

Uno de los primeros capítulos estuvo dedicado a Cosquín, donde recordó los acontecimientos de 1996 y compartió distintos momentos de su regreso a la ciudad. En el video oficial también aparecen testimonios, paisajes y escenas que permiten conocer la relación que mantiene con ese destino desde su adolescencia. La propuesta continuó con nuevas entregas dedicadas a otras localidades argentinas, cada una con sus propias historias y tradiciones. El recorrido recupera una característica presente desde sus comienzos: la cercanía con los pueblos del interior, donde realizó numerosas presentaciones antes de alcanzar reconocimiento nacional.

Soledad Pastorutti recordó su participación en la despedida de Lionel Messi

Entre los recuerdos más recientes de Soledad Pastorutti también se destacó su participación en la despedida de Lionel Messi de la selección argentina. La cantante fue una de las artistas invitadas al homenaje que recibió el capitán después del amistoso frente a Benín. Durante la ceremonia interpretó “Brindis”, una de las canciones más reconocidas de su repertorio, que años atrás también le había dedicado a Diego Armando Maradona. La elección del tema acompañó el clima de la despedida, en una noche que reunió a miles de hinchas para reconocer la trayectoria del futbolista.

La Sole le dedicó Brindis a Lionel Messi.

Uno de los instantes más destacados llegó al finalizar la presentación, cuando la artista y el capitán se fundieron en un abrazo frente al público del Monumental. La escena quedó registrada por las cámaras de la transmisión y se convirtió en una de las postales de aquella jornada. El homenaje también estuvo acompañado por la emoción de la familia del futbolista, que siguió la ceremonia desde el campo de juego. Después de la actuación musical, el rosarino tomó el micrófono para dirigirse a los presentes y agradecer el acompañamiento recibido durante su carrera con la camiseta albiceleste.

La participación de la cantante ocurrió apenas seis días antes de su cumpleaños y se sumó a las experiencias que había acumulado durante los festejos por sus tres décadas en la música. Su interpretación formó parte de una despedida que tuvo una repercusión especial entre los seguidores de la Selección argentina.

El cumpleaños de la artista también tuvo un momento familiar gracias a Natalia Pastorutti, quien compartió una dedicatoria en sus redes sociales y eligió destacar la dedicación y el entusiasmo que reconoce en su hermana. “Sol, muy feliz cumple… que la vida siga brindando tantos hermosos momentos, que sigas disfrutando tanto lo que haces.. trabajadora y soñadora siempre … por muchos momentos más, te queremos mucho. Salud!!!”.

Natalia, la hermana de Soledad, le dedicó un emocionante posteo en las redes sociales.

Las palabras adquirieron un significado particular en un año que también las encontró recordando sus comienzos en la música. Ambas estuvieron presentes en aquella histórica actuación de Cosquín de 1996 y volvieron a compartir diferentes experiencias vinculadas con el aniversario. A lo largo de sus carreras, las hermanas participaron de presentaciones conjuntas y mantuvieron un vínculo artístico que acompañó distintas etapas de sus vidas. Por eso, la dedicatoria llegó después de meses en los que el regreso a sus raíces volvió a tener un lugar importante.

La expresión “trabajadora y soñadora siempre” fue uno de los detalles más personales del saludo, ya que puso el foco en la dedicación con la que la intérprete continúa desarrollando nuevos proyectos después de tres décadas de trayectoria. Entre el regreso a Cosquín, los encuentros de 30 Pueblos y su participación en la despedida de Messi, Soledad Pastorutti celebró sus 46 años acompañada por el reconocimiento del público y las palabras de Natalia, quien eligió destacar su entusiasmo por seguir haciendo lo que disfruta.