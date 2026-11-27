Juliana Awada compartió en sus redes sociales una postal de sus primeras horas del día y volvió a mostrar uno de los hábitos que forman parte de su vida cotidiana. Además, cautivó con su estilo inconfundible al elegir una prenda sofisticada y atemporal que se llevó todas las miradas.

Juliana Awada reveló cómo empieza sus mañanas: natación y un look elegante

Juliana Awada volvió a compartir parte de su intimidad con sus seguidores de Instagram y mostró cómo comenzó su jornada. La empresaria textil, que suele dar cuenta de su interés por el bienestar y la vida saludable, reveló cuál fue la actividad que eligió para arrancar el día.

A través de sus historias, Juliana Awada contó que realiza natación y publicó la imagen de una lujosa piscina de interior caracterizada por sus paredes en tonos cálidos y beige, una iluminación tenue y el agua cristalina. "Hoy se entrena acá", escribió junto a la fotografía, en la que dejó ver el escenario elegido para su entrenamiento matutino. También agregó que había comenzado muy temprano: "7.30".

Juliana Awada reveló cómo empieza sus mañanas: natación y un look elegante



Sin embargo, además de compartir su hábito deportivo, Juliana Awada volvió a despertar el interés de sus seguidores por su estilo. Para la ocasión, eligió una malla enteriza negra, de diseño clásico y líneas simples, que combinó elegancia y comodidad para disfrutar de la actividad acuática.

La pieza se destacó por su escote redondo moderado, breteles finos y un corte cavado alto en las piernas, con una silueta de inspiración vintage. El negro liso aportó sobriedad y convirtió a la prenda en un básico atemporal, de esos diseños que trascienden las temporadas y mantienen su vigencia más allá de las tendencias pasajeras.

Juliana Awada reveló cómo empieza sus mañanas: natación y un look elegante



Una vez más, Juliana Awada demostró que su estilo también está presente en sus elecciones deportivas. Incluso para una actividad como la natación, la expareja de Mauricio Macri apostó por una prenda minimalista, funcional y sofisticada, fiel a la estética despojada que suele caracterizar sus looks.

Gimnasio y fuerza: la rutina de entrenamiento de Juliana Awada

La natación no es la única actividad que forma parte de la agenda de Juliana Awada. La empresaria también mantiene una rutina de entrenamiento que combina distintas capacidades físicas y tiene a la fuerza como uno de sus pilares. De hecho, esta semana compartió imágenes de una de sus últimas jornadas en el gimnasio y permitió conocer algunos de los ejercicios que integraron un circuito diseñado por su personal trainer, Guillermo Eguiño.

A través de distintos videos, mostró movimientos que trabajan diferentes grupos musculares y requieren coordinación, estabilidad y resistencia. Uno de los ejercicios que realizó fue una elevación de rodillas suspendida. Con los brazos extendidos y las manos sujetas a una barra, Juliana Awada elevaba las piernas para activar la zona media del cuerpo. Se trata de un movimiento que exige controlar la postura y mantener la estabilidad durante toda la ejecución.

Gimnasio y fuerza: la rutina de entrenamiento de Juliana Awada



En otro de los registros, se la vio acostada sobre una colchoneta y con una pelota medicinal entre los pies. Desde esa posición, realizaba elevaciones de piernas mientras sostenía un disco con los brazos extendidos, incorporando un trabajo de coordinación y fuerza para la zona abdominal.

Como tercer ejercicio, Juliana Awada mostró una estocada búlgara con el pie delantero apoyado sobre un BOSU, una plataforma semiesférica que genera una superficie inestable. Esta variante suma un desafío de equilibrio y estabilidad al ejercicio, y trabaja la fuerza del tren inferior.

De esta manera, el ritual matutino de Juliana Awada que combina su pasión por el deporte y su estilo inconfundible atrapó a sus seguidores de Instagram. Mediante dos posteos, dejó ver cómo organiza sus mañanas alrededor de la actividad física y su interés por la moda minimalista y elegante.