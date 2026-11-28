Ana Paula Dutil volvió a quedar en el centro de la escena luego de que surgieran versiones sobre su vínculo con Emanuel Ortega, con quien compartió dos décadas de matrimonio. En medio de las especulaciones que comenzaron a circular, la exmodelo decidió romper el silencio y recurrir a sus redes sociales para referirse a la relación que mantiene actualmente con el músico. Con un mensaje dirigido a sus seguidores, buscó poner claridad sobre las versiones que se instalaron en las últimas horas.

Ana Paula Dutil | Redes Sociales

El fuerte descargo de Ana Paula Dutil sobre los rumores de romance con Emanuel Ortega

En medio de las versiones que comenzaron a circular sobre un supuesto acercamiento sentimental con Emanuel Ortega, Ana Paula Dutil decidió salir a aclarar públicamente cuál es el vínculo que mantiene actualmente con su expareja. A través de sus historias de Instagram, la exmodelo se mostró contundente al desmentir los rumores y expresó en mayúsculas: “No es cierto lo que están diciendo”. Con esta contundente frase, buscó ponerle fin a las especulaciones que apuntaban a una posible reconciliación con el artista, con quien se casó en 2022 y tuvo dos hijos, Bautista e India.

En ese sentido, remarcó que el lazo que los une es exclusivamente familiar y que seguirá siendo así a lo largo de sus vidas por los hijos que tienen en común. “Emanuel es el padre de mis hijos. Vamos a ser familia toda la vida”, sostuvo. Además, hizo una aclaración sobre otro hombre que también fue importante para ella, y precisó: “Exactamente es con Fernando, el padre de mis dos hijos mayores”. Para cerrar su descargo, fue tajante respecto de las versiones que circularon y pidió que no se difundan informaciones falsas sobre su vida privada: “No existe nada más entre nosotros. Por favor, no inventen”.

El descargo de Ana Paula Dutil | Instagram

Los rumores de reconciliación de Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega

El nombre de Ana Paula Dutil volvió a quedar asociado indirectamente al presente sentimental de Emanuel Ortega luego de la separación del músico y Julieta Prandi, que se produjo a mediados de octubre, apenas 28 días después de que ambos celebraran su casamiento. En aquel momento, la exmodelo quedó en el centro de la polémica debido a su pasado con el cantante y tuvo que responder sobre las versiones que la relacionaban con el final de la pareja. Sin embargo, tomó distancia de esas especulaciones, aseguró que no estaba al tanto de lo que ocurría en la intimidad del matrimonio y dejó en claro que su presente transcurría por otro camino, acompañada por un nuevo amor.

Sin embargo, durante este último fin de semana de noviembre, el exmatrimonio volvió a quedar en el ojo mediático al coincidir en una propiedad perteneciente a la familia del músico. La atención se concentró especialmente en las publicaciones que ambos compartieron desde ese lugar, ya que algunos detalles de sus posteos alimentaron las interpretaciones sobre un posible encuentro. En el caso de Ana Paula, eligió musicalizar un carrusel de fotos con una canción interpretada por The Beatles.

Por su parte, Emanuel también compartió contenido desde lo que sería el mismo campo familiar en Luján y seleccionó una composición de la misma banda inglesa para musicalizar sus imágenes. La coincidencia en el escenario y las elecciones musicales de ambos no pasaron inadvertidas y rápidamente generaron repercusiones, especialmente por la historia que comparten después de tantos años juntos.

Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil en el campo de la familia Ortega | Instagram

Frente a las repercusiones que generaron estas coincidencias, Ana Paula Dutil decidió ponerle un freno a las versiones y aclarar públicamente cuál es el vínculo que mantiene con su expareja. A través de un duro desgargo, desmintió cualquier posibilidad de reconciliación amorosa con Emanuel Ortega y remarcó que el lazo que los une es el de una familia que compartirán para siempre por sus hijos Bautista e India. De esta manera, buscó terminar con las especulaciones y fue contundente al pedir que no se inventen situaciones que no existen entre ellos.