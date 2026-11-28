Tini Stoessel y Rodrigo De Paul mostraron en sus redes cómo es por dentro el avión privado en el que viajan: asientos XL de cuero, mantas, cortinas en las ventanillas y paneles de madera. El avión no pertenece a la pareja, ya que ambos lo contratan y lo utilizan para trasladarse durante compromisos y para los distintos vuelos que comparten juntos.

Los desplazamientos forman parte de una agenda en la que ella lleva su espectáculo por distintos países y él la acompañó en algunas fechas. El avión privado resuelve esa logística y, a lo largo de 2026, varias fotos de ambos dejaron ver su interior.

Tini Stoessel: la cabina de cuero beige y madera oscura

Tini Stoessel aparece sentada en la cabina con la mano en la mejilla, los ojos cerrados y una sonrisa, vestida de negro, con vincha y pantuflas de piel. Los sillones beige tienen bordes oscuros y sobre los respaldos descansan frazadas tejidas en tonos suaves.

Tini Stoessel, sentada en la cabina del avión privado, con frazadas sobre los respaldos.

Junto a los asientos hay una mesa lateral con terminación de madera, y encima una canasta de mimbre llena de snacks y una caja de pañuelos. Las ventanillas ovaladas conservan sus persianas de tela, y los tonos claros dominan el ambiente.

Esos traslados acompañan el recorrido de Futttura, el espectáculo con el que la artista repasa quince años de carrera. La gira pasó, entre otras escalas, por Lima en junio, por México en septiembre y por Caracas en octubre, además de hacer un festival con 9 fechas en octubre y noviembre del 2025; pata continuar su parada por España en el 2027.

En el álbum que el jugador subió a Instagram el 13 de noviembre se ve otro sector de la cabina, con paneles de vetas rojizas, cortinados estampados y un cartel de salida sobre la pared. Allí van recostados contra un respaldo crema y cubiertos con un cobertor gris: él, con buzo con capucha y anteojos oscuros; ella, con vincha y una remera de mangas largas.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, cubiertos con un cobertor durante un vuelo.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel: viajes de la pareja en avión

Rodrigo De Paul también se sumó a la gira desde tierra: en junio, el campeón del mundo siguió el recital de Lima desde un costado del escenario del Estadio Nacional, cantando cada tema, a pocas semanas del mundial.

En agosto fue ella quien salió de escapada. Según registró en sus redes, voló a París en un jet junto a sus amigas Sofía Fernández y Carola Gil y a Fifi, la galga que rescató en 2025, y durante esa estadía se probó el vestido de novia que mostró en un video.

Antes, en febrero, ambos habían pasado unos días en Los Ángeles. La intérprete subió un carrusel con una postal nocturna: sentada en la escalerilla del avión, con campera negra de cuero y cuello de piel, el celular en la mano y la pista del aeropuerto detrás. La llegada fue de noche y los dos iban abrigados por el frío del invierno norteamericano.

Tini Stoessel, sentada en la escalerilla del avión durante la noche.

Los vuelos de la gira los opera SurJet, una empresa de chárter con base en Florida que administra una flota mixta de ocho aeronaves, entre ellas jets Bombardier y Gulfstream. Su oferta incluye espacios divididos en zonas y wifi gratuito a bordo. Según fuentes de la industria, uno de sus aviones llevó poco antes del Mundial al futbolista de Miami a Lima, esperó en la pista y volvió.

Se informó además que ella es una de sus clientas más conocidas, ya que lo ha utilizado desde hace años. Entre la gira Futttura y los preparativos del casamiento, previsto para el 19 de diciembre en Dok Haras según la invitación que trascendió, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul comparten viajes en un avión privado que utilizan