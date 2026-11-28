La muerte de Javier Lozano, histórico periodista de TN y eltrece, generó una profunda tristeza entre quienes compartieron años de trabajo con él en Artear. Tenía 66 años y atravesaba un cáncer de riñón que había deteriorado su salud durante los últimos meses. Su fallecimiento fue anunciado al aire de Este Finde, donde sus compañeros, Paula García y Santiago Dorrego, recordaron su trayectoria con imágenes de archivo y palabras de afecto.

Con más de tres décadas de trabajo en los medios, el comunicador había ingresado a Artear en junio de 1987. Comenzó su recorrido como periodista acreditado en Tribunales, luego se desempeñó como productor de Telenoche y más tarde pasó a la calle como cronista de TN y eltrece. Desde ese lugar cubrió algunos de los principales acontecimientos políticos y sociales del país, además de seguir de cerca la actividad en el Congreso de la Nación y en Casa de Gobierno.

Javier Lozano junto a Sergio Lapegüe y Gonzalo Aziz

En 2020, en plena pandemia, cumplió otro de sus objetivos profesionales al incorporarse al equipo de TN.com.ar como editor, un regreso al periodismo gráfico, donde había comenzado su formación. Más allá de su extensa carrera, quienes lo conocieron también lo recuerdan por su calidad humana, su compromiso con el oficio y su pasión por Estudiantes de La Plata, club del que era hincha fanático.

De Mario Massaccesi y Sergio Lapegüe a Gonzalo Aziz: los amigos de Javier Lozano lo despidieron en las redes

La noticia de su muerte movilizó a periodistas y compañeros de distintas generaciones de Artear, que utilizaron sus redes sociales para recordarlo y compartir mensajes cargados de emoción. Entre ellos estuvieron Mario Massaccesi, Sergio Lapegüe, Gonzalo Aziz e Ignacio González Prieto, quienes se sumaron a las muestras de cariño para despedir a un colega con el que compartieron años de trabajo.

El posteo de Mario Massaccesi para despedir a Javier Lozano

Uno de los primeros en despedirlo fue Mario Massaccesi, quien le dedicó unas sentidas palabras en sus redes sociales. “¡Chau querido Javier! Qué triste noticia para quienes te quisimos y te respetamos mucho. Por tu profesionalismo, tu don de gente y tu familia hermosa. ¡Ah! Y ese humor tan inteligente. Buen viaje compañero...”, escribió el periodista, que destacó tanto sus cualidades profesionales como su calidad humana.

El conmovedor mensaje de Sergio Lapegüe para Javier Lozano y su familia

Por su parte, Sergio Lapegüe compartió varias fotografías junto al movilero y recordó el comienzo de una amistad que trascendió las redacciones. Contó que fue quien lo recibió cuando llegó a Telenoche y que, desde entonces, construyeron un vínculo muy cercano. Entre los recuerdos más especiales, mencionó que junto a su esposa quisieron que Javier sea parte de su familia. “Fue tan fuerte nuestra amistad que te elegimos como padrino de Franco Elvis”, expresó. También recordó las coberturas compartidas, los viajes, las charlas y los momentos difíciles en los que Lozano estuvo a su lado. “Hoy murió un amigo, hoy nos dejó Javier Lozano. Hoy es un día muy triste. Se fue el tipo más humilde del planeta”, escribió conmovido.

Ignacio González Prieto también expresó su tristeza por la muerte de Javier Lozano

Ignacio González Prieto también le dedicó un extenso mensaje en el que puso el foco en su generosidad y en su manera de entender el periodismo. Lo recordó como un profesional de la vieja escuela, siempre dispuesto a enseñar, aconsejar y acompañar a quienes recién comenzaban. Además, evocó las incontables coberturas que compartieron por todo el país, los viajes y las conversaciones que nacieron durante tantos años de trabajo. “Javier era un gran tipo. De esos que hacen mejor un equipo, una redacción y un viaje. De esos que dejan amigos en cada lugar por donde pasan”, escribió. Y concluyó: “Su ejemplo, su calidad profesional y, sobre todo, su calidad humana quedarán en la memoria de quienes tuvimos la suerte de conocerlo”.

El mensaje de Gonzalo Aziz para su "primer amigo" en eltrece y TN

Uno de los mensajes más conmovedores fue el de Gonzalo Aziz, quien reconstruyó el inicio de una amistad que comenzó en enero de 2003, cuando él recién daba sus primeros pasos en Canal 13 y TN. “Fuiste mi primer amigo de Canal 13/TN”, recordó. También contó que Lozano se acercó a él con una pregunta sobre su lugar de origen y una invitación a jugar al tenis, un encuentro que dio comienzo a una relación entrañable. El conductor destacó su integridad, su compromiso con el oficio y su humildad, y aseguró que nunca buscó la fama, sino ser un buen periodista sin dejar de ser una buena persona. “No hay una sola persona en el ambiente periodístico que haya hablado mal de vos. Y lo mejor: vos jamás hablaste mal de nadie”, expresó. En el cierre, le dedicó unas palabras atravesadas por el cariño y la admiración: “Hasta siempre, Cabeza querido. Gracias por ser mi amigo y ejemplo. Te quiero mucho, Pincha”.

Las despedidas dejaron en evidencia que Javier Lozano no solo construyó una trayectoria reconocida dentro del periodismo argentino, sino también vínculos que se mantuvieron a lo largo de décadas. Entre recuerdos de coberturas, anécdotas personales y palabras de admiración, sus compañeros coincidieron en destacar al profesional y, sobre todo, al amigo que dejó una huella imborrable en quienes compartieron el camino con él.