Wanda Nara llamó la atención nuevamente en redes sociales. La presentadora fue la encargada de cerrar el desfile de María Becerra, en el marco de su tour Quimera, y su look no pasó desapercibido ya que se trató de un naked dress de transparencias y brillos.

El look de Wanda Nara en el show de María Becerra: vestido transparente y lleno de brillos

Wanda Nara volvió a captar todas las miradas con un look sensual y sofisticado. Luego de que su hermana Zaira Nara brillara sobre el escenario con un estilismo inspirado en "Cat woman", la conductora dijo presente en el último show de María Becerra de este año en el Movistar Arena y recibió una cálida ovación del público.

Para la ocasión, Wanda Nara eligió una de las tendencias más audaces de la temporada: el naked dress. Se trata de un vestido largo, de silueta ajustada y confeccionado en una tela translúcida con transparencias y destellos de brillo que acompañaban cada uno de sus movimientos.

Wanda Nara deslumbró con un naked dress de transparencias y brillos en el desfile de María Becerra

El diseño, de estética sexy pero elegante a la vez, se destacó por su efecto semidesnudo y una superficie cubierta de pequeños destellos que reflejaban las luces del estadio. Además, la prenda elegida por Wanda Nara se extendía hasta el suelo, con una caída que aportaba movimiento y dramatismo.

Wanda Nara deslumbró con un naked dress de transparencias y brillos en el desfile de María Becerra

Con su melena rubia suelta y un maquillaje en tonos cálidos, Wanda Nara completó una apuesta de fuerte impacto visual, en la que el brillo y las transparencias fueron los grandes protagonistas. Además de disfrutar del espectáculo, la empresaria se acercó al público y recibió muestras de cariño de los fanáticos que no dudaron en fotografiarla y ovacionarla.

Naked dress: la tendencia de las transparencias que conquista las alfombras rojas

Los vestidos que juegan con la ilusión de desnudez se consolidaron como una de las apuestas más fuertes de la moda internacional. El naked dress propone diseños translúcidos, tejidos de red, encajes, bordados y aplicaciones estratégicas que dejan partes del cuerpo al descubierto sin perder sofisticación.

La tendencia también tuvo un lugar destacado en la Gala del Met 2026, que bajo el concepto "La moda es arte" invitó a las celebridades a explorar el vínculo entre el cuerpo y la vestimenta. Figuras como Kendall Jenner, Gigi Hadid e Isla Johnston apostaron por diseños translúcidos, transparencias y formas esculturales que pusieron el cuerpo en el centro de la escena.

Lejos de limitarse a mostrar la piel, esta corriente convierte la silueta en parte fundamental de la propuesta estética. Las telas livianas, los juegos de transparencias y los detalles brillantes permiten crear piezas que combinan sensualidad, creatividad y una impronta artística. Con su elección para el show de María Becerra, Wanda Nara se sumó a esta tendencia que gana cada vez más protagonismo tanto en las alfombras rojas como en los grandes eventos de la música.

Luego de su aparición sobre el escenario, Wanda Nara se acercó a María Becerra para agradecerle la oportunidad de formar parte de su desfile e intercambiaron unas palabras. Post show, la mediática se mostró con un look canchero con guiños Y2K: remera negra con estampa y anudada en la cintura y pantalón negro oversize con rayas blancas en los laterales.

María Becerra y Wanda Nara

De esta manera, Wanda Nara deslumbró con un naked dress de transparencias y brillos en el desfile de María Becerra. Fiel a su estilo audaz, la modelo confirmó que los diseños translúcidos son una de las apuestas favoritas del 2026 y de la temporada primavera verano 2027.