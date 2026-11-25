La cocina es una de las pasiones más visibles de Juliana Awada, y las empanadas forman parte de ese vínculo. La empresaria textil y ex primera dama disfruta de elegir ella misma los ingredientes de cada plato.

Esa afición se apoya en los sabores libaneses que aprendió en su casa y en una huerta propia, y quedó plasmada en Raíces, su primer libro, presentado en 2022. Una imagen en la que ella reparte empanadas dentro de un micro de campaña y una charla televisiva, ambas de 2015, permiten repasar ese recorrido.

Las empanadas que sirvió Juliana Awada

Allá por el 2015, mientras se definía el futuro del país en unas nuevas elecciones, Juliana Awada daba a conocer una imagen bastante particular, con el epígrafe "Empanadas en el Macrimóvil". Sostenía una bandeja con empanadas doradas y, con la otra mano, ofrecía las servilletas a las personas presentes, quienes estaban por probar su invención culinaria. Esta receta se convirtió en una de muchas, ampliando así su gusto y su pasión por la comida.

Juliana Awada sirviendo una bandeja de empanadas

En la postal, las empanadas son individuales y se toman con la mano. Para quienes quieran llevar el plato a una celebración familiar, la cocinera propone en una variante de carne que se hornea en una sola pieza y rinde ocho porciones. Para la masa, la receta pide 500 gramos de harina, 150 mililitros de aceite de oliva, la misma cantidad de agua y una cucharadita de sal: se mezclan los ingredientes secos con el aceite hasta lograr una textura arenosa, se suma el agua de a poco y se deja reposar el bollo quince minutos.

La proporción del relleno es de medio kilo de carne picada por una cebolla grande, un morrón rojo y dos tomates maduros. La cebolla va primero a la sartén con dos dientes de ajo picados y tres cucharadas de aceite de oliva; después se suman el morrón en cubitos y la carne. Una vez cocida, se agregan los tomates pelados y picados, una cucharadita de pimentón dulce, sal y pimienta.

Antes de armar la empanada conviene dejar que se reduzca el líquido de los tomates y que el relleno se enfríe. La masa se divide en dos y se estira hasta tener medio centímetro de espesor: una mitad cubre la base de la bandeja de horno, forrada con papel, y la otra funciona como tapa. Se sellan los bordes con un tenedor, se hace una abertura pequeña en el centro y se lleva a horno precalentado a 200 grados, entre 35 y 40 minutos.

Juliana Awada, sonriente y con el pelo suelto, frente a una estructura de vidrio y madera oscura.

Qué contó Juliana Awada cuando cocinó con Ariel Rodríguez Palacios

Juliana Awada acompañó hace algunos años a Ariel Rodríguez Palacios en ¡Qué Mañana!, por Canal 9, en un segmento que se subió a YouTube. Contó que come de todo, que no se priva de nada de lo que le gusta y que sus dos hijas también prueban de todo. Sobre el sentido de comer sano, explicó en el programa: "soy consciente de que una buena alimentación te previene" de enfermedades.

En casa prepara sus platos casi todos los días, sin nada rebuscado, y una vez por semana intenta juntar a la familia a comer. Las compras son parte del ritual: disfruta de ir a elegir los productos y de hacerles la comida a los suyos, y en el mismo programa lo resumió así: "cocinar es como una demostración de amor". Cuando el conductor aseguró haberla visto comprando en el Barrio Chino, confirmó que era ella.

Al terminar el colegio se anotó en un curso de cocina en Belgrano, donde estudió un año, y desde entonces se define como autodidacta: aprende mirando y sacando fotos de lo que le llama la atención. El 13 de diciembre de 2015, en una entrevista con La Nación, reveló cuál era su preparación más elogiada: "me ponderan las milanesas con papas fritas", con pan rallado que le hace el panadero y un chorrito de crema de leche en el huevo batido.

La tapa de Raíces, el libro de Juliana Awada, con la autora en la puerta de una construcción de madera y vidrio.

Juliana Awada sostiene así un vínculo con los fogones que atraviesa las empanadas del micro de campaña, el paso por Canal 9 y Raíces, donde compiló recetas heredadas y su experiencia con la huerta. Ella mantiene ese costado como una de las marcas de su vida pública.