Sofía, la niñera de Mirko y Milenka, reveló por qué cerró su negocio antes de volver a cuidar a los hijos de Marley

Sofía, la niñera de Mirko y Milenka, abrió su corazón y reveló por qué decidió cerrar el negocio que había creado en España y que había sido su sueño. Después de más de un año de dedicarse a ese emprendimiento, la joven ahora aparece enfocada en el cuidado de los hijos de Marley, tal cual se puede ver en sus redes sociales.

El motivo por el que Sofía Chiodi, la niñera de Mirko y Milenka, volvió a trabajar para Marley

El regreso de Sofía Chiodi al cuidado de Mirko y Milenka, los hijos de Marley, despertó la curiosidad de muchos usuarios en las redes sociales. Después de haber hecho un parate su rol como niñera para instalarse en España y apostar por un nuevo proyecto de vida, la mujer volvió a acompañar al conductor durante sus viajes laborales. Ahora, fue ella misma quien explicó el verdadero motivo detrás de esa decisión.

A través de la cuenta de Instagram de Raymi, la juguetería que abrió en Madrid hace poco más de un año, Sofía compartió un video en el que respondió las preguntas que más le hacían sus seguidores tras anunciar el cierre definitivo del local. "Aclarando dudas sobre el cierre de Raymi. Gracias a todos por escribirme, por preocuparse y por tanto cariño. Prometo ir contando y mostrando todo con honestidad", escribió en el posteo.

Sofía Chiodi junto a Mirko y Milenka en Estados Unidos

Luego, Sofía llevó tranquilidad a quienes se preocuparon por su situación personal y aclaró que la decisión no estuvo relacionada con ningún problema de salud o familiar. "No pasó nada grave. Yo estoy bien y no vamos a abrir en otro lado. Ya cerramos definitivamente", expresó. Además, descartó la posibilidad de volver a iniciar un emprendimiento similar en otro sitio. "Yo creo que no soportaría otra mudanza en mi haber", reconoció.

También explicó, con total sinceridad, cuál fue la razón que la llevó a bajar las persianas de la juguetería: "El motivo por el cual cerramos es económico. No nos dan los números". Y profundizó sobre las dificultades que enfrentó el negocio: "Este es un rubro que sus fuertes son las navidades y Reyes. Durante el año se hace bastante cuesta arriba y nosotros personalmente no podemos seguir poniéndole dinero encima a la tienda".

Finalmente, Sofía Chiodi habló del difícil momento que atraviesa tras tomar la decisión de cerrar la tienda. "Siento todo, siento miedo, incertidumbre, melancolía, un poco de tristeza y también liberación y calma porque, al final, cuando uno toma una decisión se libera de cierta forma. El problema es el proceso porque es súper heavy metal", manifestó.

El estrecho vínculo entre Sofía Chiodi y la familia de Marley que nunca se rompió

La noticia cobró especial relevancia porque muchos seguidores ya habían notado que Sofía Chiodi había reaparecido en las publicaciones de Marley durante las grabaciones de Por el mundo Mundial (Telefe), acompañando nuevamente a Mirko y, ahora también, a la pequeña Milenka. Su regreso llamó la atención ya que en octubre de 2024 había decidido cerrar una etapa muy importante de su vida para mudarse a España y perseguir un sueño personal.

Después de años acompañando a Mirko desde sus primeros meses de vida y también desempeñándose como docente, Sofía inauguró Raymi, una juguetería en Madrid que reflejaba su vocación y su estrecho vínculo con el universo infantil. Desde las redes sociales del emprendimiento compartía novedades, promociones, juguetes disponibles y momentos cotidianos del local. Incluso, en varias oportunidades, Marley y Mirko la visitaron durante sus viajes a España y protagonizaron divertidos videos junto a ella, demostrando que el vínculo entre ellos seguía intacto.

Sin embargo, las dificultades económicas terminaron marcando el destino del proyecto. El cierre definitivo del local la llevó a retomar una tarea que siempre desempeñó con enorme dedicación: cuidar a los hijos del conductor durante sus compromisos laborales. Lejos de guardar rencor por la experiencia fallida, Sofía Chiodi aseguró que hoy puede verla desde otra perspectiva. "Por supuesto que fue una buena experiencia. Si esta pregunta me la hacían en otros momentos decía 'no, fue la peor decisión que tomé en mi vida', pero por suerte hoy puedo ver todo lo bueno. Todo es aprendizaje", reflexionó.

Así, con total honestidad, Sofía, la niñera de Mirko y Milenka, reveló por qué cerró su negocio antes de volver a cuidar a los hijos de Marley. Según explicó, el mismo no logró sostenerse económicamente por lo que decidió, con mucho dolor e incertidumbre, concluir con el proyecto que comenzó hace poco más de un año en Madrid.