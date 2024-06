El look off white con el que Pampita marcó tendencia

Pampita volvió a sorprender a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram un deslumbrante look off-white, reafirmando su estatus como ícono de la moda en Argentina. La publicación, que rápidamente acumuló miles de "me gusta" y comentarios, muestra a la modelo y conductora con un estilo sofisticado y elegante que no pasó desapercibido.

En la foto publicada en su perfil de Instagram, Pampita luce un traje blanco que combina a la perfección elegancia y modernidad. El outfit está compuesto un vestido sin mangas con un largo midi y un cuello alto.

El conjunto de la top model se completó con unos stilettos a tono y accesorios minimalistas, que realzan su figura sin sobrecargar el look.

Pampita marca la diferencia en la moda

Uno de los aspectos más destacados del look es la atención a los detalles. Pampita optó por un maquillaje natural con un toque de brillo en los labios y unos ojos ligeramente ahumados, que complementan perfectamente la paleta suave de su atuendo.

Su peinado, con el cabello recogido en una coleta alta, le agregó un toque de seriedad que el evento al que asistió junto a su esposo, Roberto García Moritán, ameritaba.

