Pampita Ardohain conmovió a sus seguidores al dedicarle un emotivo mensaje a su hijo Beltrán Vicuña por su cumpleaños número 12.

En su cuenta de Instagram, la modelo expresó todo su amor a su hijo con un video de momentos juntos y un sentido mensaje: "Yo te di la vida hace 12 años y vos me salvaste la mía después! Con tu risa y tu mirada me amaste y mi corazón no pudo dejar de latir al lado del tuyo! Si supieras hijo el orgullo que me da verte hoy tan grande y tan sabio".

La también conductora continuó su mensaje citando la letra de una canción: "Como dice la canción… 'se necesita algo frío para conocer el sol, se necesita uno para otro, la vida va como un círculo completo, la vida es maravillosa'".

La publicación de Pampita rápidamente se llenó de comentarios y felicitaciones de parte de sus seguidores y amigos.

Pampita contó quién de sus hijos es el más “artista”

La modelo reveló en +CARAS que Benicio es el encargado de llenar de colores su casa, teniendo en cuenta que siempre tiene manchadas sus manos debido a estar dibujando y coloreando todo el tiempo. "Es muy artista", comenzó diciendo en cuanto a la habilidad del pequeño.

"Tiene la mano siempre con colores. Todo el día está dibujando y pintando, le encanta y lo hace muy bien. Le fascina", relató Pampita.