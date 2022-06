Mica Viciconte fue víctima de una entretenida broma que las hijas de su pareja, Fabián Cubero, le hicieron arriba del auto este fin de semana. El exjugador grabó el episodio y lo publicó en las redes sociales.

Tras la llegada de Allegra y Sienna, de Europa, las hijas de Fabián Cubero vuelven a estar reunidas y el fin de semana se la pasan junto a su hermanito, Luca Cubero, el hijo recién nacido de Mica Viciconte y “Poroto” Cubero.

El mal momento que las hijas de Fabián Cubero le hicieron pasar a Mica Viciconte.

Al parecer, Sienna le dio a comer un caramelo masticable, del cual, Mica no conocía su sabor. Para cuando Fabián empezó a grabar, se le escuchó decir a la ex MasterChef, que le dieran de un sabor que en verdad le guste.

“¡Ay, no me hizo re mal! Dame una que me guste. ¿Quién compra esto?”, preguntó Mica, pero Indiana no sabía la respuesta, pues podría tratarse de algunos de los dulces que las niñas compraron en Europa. Con Luca en los brazos, la pareja de Cubero intentaba tomar algo de agua, mientras Sienna se reía de verla a punto de devolver todo. “Son unas malditas, me dieron una gomita con gusto a vómito”.

Sienna intenta controlar la situación, le ofrece agua, pero Mica le pide que por favor le dé otro sabor. “¡Dame algo rico, esto es un asco! - ¡Comelo vos!”, le dice Mica a la hija de Fabián, mientras él no para de reírse arriba del volante.

Mica Viciconte hará parte de la cocina de “Ariel en su salsa”

Desde este lunes 13 de junio, Mica Viciconte llega a Telefe junto a Ariel Rodriguez, Nico Peralta y Javier Fernández, para formar parte del nuevo programa de cocina, “Ariel en su salsa” desde las 11:15 hs. “Ahora sí, feliz de contarles que voy a estar en Ariel en su salsa por Telefe”, compartió Mica en sus redes.

Mica dejó las cocinas de MasterChef Celebrity, luego se unió a La Revancha, de ese mismo programa, más tarde, salió eliminada para dar a luz a su hijo. Ahora, a un mes de que Luca haya nacido, Mica Viciconte vuelve a Telefe para entretener a sus seguidores y televidentes, con toda su energía y conocimiento culinario.