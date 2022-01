El mensaje de Gianinna Maradona a Daniel Osvaldo: “Elegimos caminos diferentes”

Redes

Fue mucho lo que se dijo desde que Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo decidieron empezar a mostrarse separados en las redes, sin embargo, aunque muchas fueron las suposiciones, no se sabía qué había pasado ni cómo seguía la relación de ellos, hasta hoy.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Gianinna Maradona expresó: “Para mi siempre vas a ser este abrazo. Y los que no están en una foto… si bien lo sabes, y amamos ser lo que nadie entendía, ni van a entender, como lo dijimos mil veces! Saluuuuu por eso”.

Gianinna y Daniel

“Al ser dos personas públicas, hoy necesito sacarme la mochila de mierda que nos quieren hacer cargar, porque ambos sabemos que no nos pertenece. El 24 elegimos distintos caminos, pero eso no quita que yo siempre este de tu vereda de la vida”, sostuvo Gianinna Maradona.

A modo de soltar a Osvaldo, Gianinna Maradona agregó: “Yo soy eso, lo que sean los demás no corre por mi cuenta, ni por la tuya. Se feliz hoy, mañana y siempre. Yo prometo que también”, dejando en claro que él tiene derecho a buscar su felicidad.

Osvaldo y Gianinna

“Allá vamos 2022 y a los mil años más también les hablo. La grandeza de lo simple, que el rebuscado nunca va a entender ni aceptar. Su libertad de expresión termina donde arranca nuestra libertad de vivir la vida, como se nos cante el orto”, lanzó Gianinna Maradona en un afán de ponerle los puntos a la prensa.

“Si vos ya sabés todo, lo que crea el resto me chupa los dos huevos que no tengo. Con quien quieras, con quien necesites, con quien elijas. Avanti Stone! La vida es una y solo dejas lo que fuiste, no lo que pretendiste ser”, terminó diciendo la ex novia de Daniel Osvaldo.

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

Como si eso fuera poco, al compartir el texto con la imagen donde se los ve abrazados, Gianinna Maradona aclaró: “Ya se lo mandé a él, por eso hoy lo comparto con ustedes. Aunque van a seguir hablando e inventando, esto soy yo. Y me vale más ser yo, que ser algo que no”.

“La opinión es de todos, esta vida es mía”, fue la última frase que Gianinna Maradona agregó a la publicación que compartió en las historias de Instagram, donde dejó en evidencia que a pesar de haberse separado, con Daniel está todo bien y le desea lo mejor en el rumbo que él decida tomar.