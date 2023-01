Tras su polémica separación con Fernando Gago, Gisela Dulko se encargó de mantener un bajo perfil y por fuera de lo mediático.

Sin embargo, cada frase que comparte en redes sociales genera repercusión y sus palabras resuenan. A más de un año del escándalo, la ex tenista decidió compartir una reflexión el día de su cumpleaños.

"Definitivamente no soy la misma persona que hace unos años atrás. La vida va cambiando y al mismo tiempo uno evoluciona. Cada día, cuando me despierto, lo primero que hago es agradecer por todo lo que tengo, por mi salud y la de mis seres queridos (es lo más importante). Por el amor que me rodea, por mi fortaleza y mi sensibilidad", expresó junto a la imagen en la que se la ve llena de espuma y celebrando en familia.

"La vida a veces te presenta situaciones difíciles. A pesar de ello, soy una persona muy positiva, que siempre encuentra un aprendizaje en cada adversidad. Y en mis 38 años de vida he superado cada piedra que se puso en mi camino. Es agradezco infinito por todos los mensajes que me mandaron en el día de hoy. Me amo… ayer hoy y siempre", concluyó.

El escandaloso motivo de la separación de Fernando Gago y Gisela Dulko

Gisela Dulko y Fernando Gago protagonizaron una de las rupturas más controvertidas del 2021.

El futbolista comenzó una relación con Verónica Lafitte, quien pertenecía al círculo de padres del colegio de sus hijos. Ahora, el deportista convive con ella y oficializó su romance con una romántica publicación en Instagram.

Los detalles de la ruptura entre Gisela Dulko y Fernando Gago fueron dados en LAM en septiembre de 2021 y fue Yanina Latorre quien aportó datos. "Ella y Gago eran amigos de Verónica Lafitte (la nueva mujer del futbolista) y ella solía invitarla a Gisela a comer con amigos y en un momento se levantaba de la mesa y le sacaba fotos a Dulko rodeada de hombres y se las mandaba a Gago y le decía que su mujer tenía amantes. Obvio Gago cuando se reencontraba con ella se volvía loco y le reprochaba todo y no le creía nada", contó en ese momento la panelista.