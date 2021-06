La guerra entre Maxi López y Wanda Nara parece no tener fin. En el Día del Padre, el futbolista compartió un sentido mensaje en el que habló del tiempo que hace que no ve a sus hijos Valentino, Benedicto y Constantino.

El mensaje de Maxi López por el Día del Padre con palito para Wanda Nara incluido.

"Feliz día del padre a todos los padres del mundo. Aunque no me dejes verlos hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, yo siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender nunca", escribió en clara alusión a su pelea con Wanda Nara.

Maxi López cerró el mensaje con un guiño para sus tres hijos: "Los extraño mis pollos, pero ustedes ya lo saben".

Maxi López se comprometió con su pareja Daniela Christiansson

Maxi López y su pareja, Daniela Christiansson, se comprometieron para casarse. Todo ocurrió este sábado en medio de los festejos por los 30 años de la modelo, quien se reunió con un grupo de amigos para celebrar su cumpleaños.

A través de las redes sociales, amigos de Daniela compartieron unos videos en donde se ve cómo Maxi le entrega una caja con el anillo de compromiso. Si bien no se lo ve ponerse de rodillas, si se ve cómo le hace la pregunta y su pareja comienza a sonreír, no entendiendo qué estaba sucediendo.

En ese momento, el deportista toma el anillo e intenta ponérselo en la mano de la top que no para de reír mientras sus amigos celebran de fondo.