Bautista Vicuña opinó sobre la canción que le dedicó García Moritán a Pampita

Ayer se realizaron los Martín Fierro de Cable 2021 y Bautista Vicuña, el hijo mayor de Pampita y Benjamín Vicuña decidió acompañar a su madre con un soberbio look que llamó la atención de todos. El jovencito de 13 años se lució en la alfombra roja. Allí hizo un divertido comentario sobre la canción que Roberto García Moritán le dedicó a la modelo y conductora en su reality show.

"Nunca lo vi a Robert cantando, me pareció muy raro pero estuvo muy bien de su parte, fue una cosa muy linda que no me esperaba y estuvo muy bueno", dijo el adolescente sobre el empresario gastronómico.

Roberto, atento a la devolución del joven en el evento al que fueron juntos, sentenció: "Debut y despedida, es una expresión de amor que no tiene otra intención, fue para demostrarle que por ella estoy dispuesto a hacer cualquier cosa".

Roberto García Moritán compuso un tema para Pampita y recibió críticas

Roberto García Moritán demostró que el amor que siente por Pampita es tan grande que se animó a componer y cantar una canción para homenajearla.

El empresario y candidato a legislador mostró cómo fue el proceso creativo en Siendo Pampita, el reality que ambos protagonizan en Paramount Plus. "Voy a cometer una locura esta noche, mis amigos me dijeron ‘no lo hagas'. Hago cualquier cosa por vos, mi amor…", dice el gastronómico en el segmento del programa.

Lo cierto es que este gran acto de amor recibió las más fuertes críticas y en LAM lo defenestraron. "A mi me pasa como a Pampita, pero me dan ganas de tirarme del balcón", dijo Ángel de Brito. "¡Qué vergüenza ajena!”, acotó Yanina Latorre.

