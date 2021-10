En medio del escándalo por la supuesta separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, y luego de que la China Suárez hizo su descargo públicamente en redes sociales, las teorías comenzaron a circular. El ciclo de Los Ángeles de la Mañana reveló el método que utilizó el jugador del PSG para hablarle a la actriz y tentarla a un posible encuentro.

Mientras se encuentra en España rodando su próxima película junto al actor español Alvaro Morte, la China Suárez hizo su descargo. “Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática” comenzó diciendo Eugenia Suárez en su historia de Instagram.

“Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos”, continuó diciendo la China Suárez, dando a entender que había sido “engañada” por Icardi.

El método que usó Mauro Icardi para conquistar a la China Suárez por mensajes

"Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué. Tener que contar esto también habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres. Mientras tanto, un montón de calificativos dañinos pidiendo por mi cabeza desde hace tiempo, donde el peso de cómo se juzga a mí es absolutamente asimétrico" continuó diciendo la ex Teen Angel.

Mientras se la vincula a Wanda Nara con L-Gante, esta mañana el conductor de LAM analizó el descargo de la actriz y aseguró que Mauro Icardi le habría confirmado a la China Suárez que hacía tiempo que estaba tratando de separarse de Wanda Nara. “Me quiero separar, ella no se hace cargo. Yo no la quiero más como pareja, la aprecio como madre, como una amiga” comentó Ángel de Brito.

"Sin que nadie le pregunte, parece que él le contaba detalles de sus peleas con Wanda: que discutían por los chicos por ejemplo. También cuando iba a un evento con Wanda, le explicaba por qué había ido, como que se lo justificaba" agregó De Brito.

