El motivo por el que Rodrigo De Paul estaría furioso con Camila Homs

Rodrigo de Paul y Camila Homs estarían comenzando a llevarse cada vez peor. Por supuesto que tendría que ver la nueva relación del futbolista con Tini Stoessel aunque con el tiempo se irían sumando situaciones que incomoda y hasta enoja a ambos.

En el programa de hoy de Socios del Espectáculo, Luli Fernández contó que Rodrigo de Paul estaría furioso con Camila Homs por un motivo puntual: que ella está con una mayor exposición que antes. Sucede que la mamá de sus hijos, comenzó a trabajar como modelo en una agencia muy conocida del país y eso la llevó a dar notas y participar de desfiles.

"Parece que Camila Homs retrasó unos días su viaje porque él está furioso con la exposición mediática de ella, cuando él es el que está con Tini", comenzó diciendo Rodrigo Lussich. "Según dicen las malas lenguas, él le habría pedido que demorara un poquito el viaje", agregó Luli Fernández. "Sos un caradura De Paul", finalizó Karina Iavícoli.

El mensaje de Danna Paola después de la aparición de las fotos de Tini Stoessel con De Paul

Danna Paola compartió un curioso tweet que algunos seguidores adjudicaron destinatarios.

Después de que se confirmara el romance de Tini Stoessel con Rodrigo de Paul, la actriz y cantante mexicana escribió en su cuenta oficial de Twitter una frase que encendió las alarmas, ¿a quién estaba dedicada?".

"Voy a escribir una canción que se llame La Roba hombres", expresó la artista y generó una serie de comentarios. "Wey Que feo eso de robarse hombres… Yo no necesito robarme a nadie", agregó luego.

Danna Paola fue vinculada a Sebastián Yatra después de su ruptura con Tini Stoessel y algunos rumores comenzaron a surgir respecto a eso. Lo cierto es que, ante la gran cantidad de comentarios que recibió en este tuit, la cantante tuvo que aclarar los tantos. "No hablo por lo de T porque no tiene nada que ver aquí, pero ninguna mujer le roba a nadie, no entiendo la necesidad de echarle la culpa a la mujer siempre", disparó.