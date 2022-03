El motivo por el que se enfrentaron Virginia Gallardo y Yanina Latorre

Virginia Gallardo reaccionó al instante contra Yanina Latorre cuando la panelista de LAM, en vivo y en directo, la trató de inútil.

Ángel de Brito estaba tirando pistas para que las angelitas adivinaran un enigmático y cuando surgió el nombre de Virginia Gallardo,Yanina Latorre dijo: “A mí no me comparen con inútiles”. Enseguida la respuesta del conductor fue en defensa de la bailarina: “No es una inútil Virginia, es divina. No te metas con Virginia”.

Cuando el tema parecía haber pasado, Ángel de Brito lo retomó al contar que Virginia Gallardo había subido un Tweet contestándole a la esposa de Diego Latorre.

"Prefiero ser inútil y no una violenta y agresiva, que lo único que hace es atacar a las mujeres. Si a eso le sumamos que sos una FALSA porque cuando me ves, saludas como si nada. Por favor Ángel de Brito hacele caso de una vez y deja de compararnos. GRACIAS LAM", decía el mensaje de la ex de Ricardo Fort.

El tema no terminó ahí. Además de que Ángel de Brito lo leyó al aire en LAM y Yanina Latorre dijo que la bailarina no es buena panelista, la angelita también le respondió por Twitter a Virginia Gallardo. A esto, la ex de Ricardo Fort le respondió: "Soy buena gente Yanina Latorre al menos para MI, es más importante … De todos modos los reclamos de panel, dirigirse a Intrusos y América".

La mamá de Lola Latorre le respondió a Virginia Gallardo su primer Tweet de esta manera: "Amorosa no ataco a mujeres! Ataco inútiles, sin importarme el sexo. Y no soy falsa. Dijiste demasiadas pelotudeces mías en intrusos el año pasado! Soy memoriosa".

Por último (al menos hasta el momento), la bailarina le contestó: "Es verdad … te doy la razón y coincidimos por primera vez en algo . Mala mía !! No distinguís sexo ATACAS A TODO EL MUNDO X IGUAL !!! ES TU ESENCIA NO LA MÍA. Y deja de Twittear que estás trabajando buena panelista"