El fin de semana pasado se celebraron los 15 de Taina Gravier y Uma Fabbiani, hijas de Valeria Mazza y Amalia Granata. Sin embargo, la ausencia del Ogro Fabbiani en la fiesta de su hija no pasó desapercibido y los motivos de una posible pelea dieron de qué hablar.

Hace pocos días, el ex futbolista realizó un contundente descargo mediante sus redes sociales, culpando a la diputada provincial de tomar la decisión de que no esté presente en uno de los momentos más especiales de la hija que tienen en común. Luego, Uma se encargó de desmentir estas declaraciones y aclaró que tuvo que resolver varias cuestiones con su padre y que no le gustó los comentarios que dijo en público.

El posteo del Ogro Fabbiani

Estefi Berardi se encargó de comunicarse con El Ogro y reveló en Mañanísima: "Hizo ese posteo porque es como su única manera de defenderse. Eso es lo que me contó", y continuó: "Le pregunté si era verdad que Uma no lo había invitado. Me dijo que no, que no fue su decisión la de no ir, que fue la de Amalia. Él me pidió todo el tiempo que la cuidemos a Uma y que no la pongamos en el centro, que no es culpable de nada y no quiere hacerle daño", expresó.

Sobre este contexto, la panelista comenzó a leer los mensajes que le envió el ex futbolista: ‘'Cómo no voy a tener relación con mi hija si ella hasta quería irse a vivir conmigo, ahora que se me está complicando mucho tener un buen vínculo con ella porque del otro lado le meten mierd… en la cabeza'".

Finalmente, Estefi Berardi comentó que El Ogro no ve a su hija hace dos años, que se encuentra en una situación complicada, debido que existen terceros que no quiere que padre e hija puedan compartir un vínculo sano.

Qué dijo Uma Fabbiani sobre la publicación del Ogro Fabbiani

Amalia Granata y su hija, Uma Fabbiani estuvieron en LAM y una de las angelistas le consultó a la hija del Ogro si estaba enojada con su padre, sin embargo la diputada prefirió no responder esa pregunta para evitar un problema mayor.

Sin embargo, Uma decidió responder contundente: "Hace dos años que no hablamos. Prefiero dejarlo en privado, pero él no lo hizo. Siento que hubiera sido mejor si lo dejaba en privado porque fue innecesario el posteo. Podría haber hecho muchas cosas antes que el posteo, como decirme feliz cumpleaños, pero bueno...".

D.M