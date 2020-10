El orgullo de la China Suárez con Magnolia Vicuña

Magnolia Vicuña es noticia una vez más, luego de que la China Suárez la fotografiara en uno de sus momentos más recreativos y emocionantes. La modelo resaltó lo orgullosa que se siente de su niña de dos años por tratar con respeto a sus mascotas.

"La importancia de enseñar a tus hijxs que los animales no son juguetes y que debe tratárselos con amor y respeto", expresó la actriz de 28 años junto a una postal en la que se la puede ver a la hija de Benjamín Vicuña muy entretenida con su mascota.



A través de su cuenta oficial de Instagram, donde comparte parte del día a día con sus followers, la pareja de Benjamín Vicuña publicó esta situación que luego recorrió la web. Sin dudas, los hijos de Eugenia heredaron la pasión que siente por los animales y así lo demuestran desde muy pequeños.

El trabajo desconocido que la China Suárez tuvo antes de empezar con la actuación

La China Suárez reveló que antes de dedicarse a la actuación tuvo otro trabajo que consistía en cuidar a perros. Fue a los cinco años, cuando la celebridad argentina era contratada en las playas de Pinamar para atender y custodiar a los caninos de las carpas vecinas.

"Siempre estaba donde había bebés y perros. Me contrataban. Tenía cinco años y en la playa de Pinamar me contrataban los vecinos de las sombrillas y carpas para pasear a sus mascotas porque me fascinaban. Así que siempre rodeada de ellos", dijo la ex Casi Ángeles.

En diálogo con Marley, la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio dio a conocer este dato que la caracteriza como la más fiel protectora de los animales. En diversas oportunidades, se manifestó en contra del maltrato hacia quienes no tienen voz e incluso enfrentó a las autoridades nacionales.