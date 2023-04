Hace algunos meses, el padre biológico de L-Gante, Miguel Ángel Prosi volvió a tener vínculo y recompusieron su relación después de muchos años de ausencia y distanciamiento. El 5 de abril, el cantante de cumbia 420 cumplió 23 años y armó un mega festejo junto a sus amigos y seres queridos, entre ellos, sus padres. En el programa “A la tarde” de Karina Mazzocco, que estuvo cubriendo el evento, y entrevistaron por primera vez a sus padres y juntos.

“Tenía que venir, es el papá”, comenzó diciendo Claudia Valenzuela, la mamá de L-Gante, y al mismo tiempo recordó el día que nació el cantante, acontecimiento en el que Miguel Ángel no estuvo presente: “Ya estaba programado que naciera. Fue un día de muchas emociones juntas, en todo ese día... El papá no estaba presente ese día, en el momento del parto. Pero no estuvo por otras obligaciones, no porque no quisiera estar”.

Luego, el padre confesó que fue casi obligado a que este presente: “Me apuró de una a que me quede al cumpleaños. Yo tenía otras cosas que hacer, pero después de que la vi a ella y me quise quedar... Siempre hubo magia entre nosotros”. Luego, Claudia agregó: “Entre nosotros hay buena relación, hay buena onda. Pasaron cosas que una trató de superarlas y todo bien. Hay un hijo de por medio y hay que tener buena relación, para adelante”.

L-Gante y su relación con Tamara Báez y Wanda Nara

La relación entre L-Gante y Tamara Báez está en constante idas y vueltas, es por eso que los panelistas de “A la tarde” preguntaron como están los padres de Jamaica, Claudia respondió: “Ellos tienen una buena relación como personas, tienen una hija en común y se llevan bien. Más de eso no sé, pero sí sé que hoy está invitada al cumpleaños. No sé si viene con Elián o viene después”.

Tamara Báez y Jamaica

La otra pregunta que no podía faltar, era si iba a estar presente la empresaria Wanda Nara, y Claudia de forma elusiva, respondió: “Ni idea si viene, además no puedo opinar de ese tema. Ella es una señora que tiene su familia, sus responsabilidades, sus trabajos y bueno... La vida es así, la vida continúa. Pero no puedo opinar, estaría hablando de más”.

Pero, ante la insistencia del panel, la madre un poco enojada, dijo: “Qué pasó, qué no pasó, es problema de ellos dos, es algo que ellos tendrían que hablar. Pero creo que no lo quieren hacer, ya es un tema terminado. Forma parte de una etapa, una época y nada más... Dejémoslo ahí. No creo que lo hayan usado a Elián, nada que ver”. Para termina con el tema Wanda, agregó: “Elián está bien, está con su familia, nosotros, Tamara, Jamaica y sus amigos...”

J.M