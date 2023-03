El palito por elevación de Rosalía a C Tangana: "Emocionalmente no disponible"

Rosalía y Raw Alejandro estuvieron junto a Ibai Llanos y brindaron una entrevista exclusiva en la que no se privaron de decir absolutamente nada. En efecto, la española lanzó una fuerte indirecta a su expareja, el reconocido cantante C Tangana.

Los artistas, que se conocieron hace ya cuatro años y que viven un intenso romance, explicaron que la decisión de trabajar juntos la tomaron en 2022. "Siempre pusimos nuestra relación por delante. Primero decidimos sentar las bases de la relación y luego ya hacer música juntos. Ya era hora de hacerlo", declaró Rosalía.

Cuál fue la indirecta que Rosalía le envió a C Tangana

Mientras la entrevista fluía naturalmente, la pareja contó que las canciones que planean presentar tienen que ver con "las fases del amor". Y fue en esa misma línea que Rosalía realizó picantes declaraciones cargadas de indirectas para su exnovio.

"Pensaba que eras de una manera y luego me sorprendiste. Había perdido la fe en la masculinidad, pero fue conocerte y eso cambió" declaró la española en clara referencia a Raw Alejandro.

En esa misma línea, agregó "Los hombres que tenía a mi alrededor eran 'emotionally unavailable. Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía que intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia".

Sin duda alguna, esta última declaración fue en referencia a su relación con C Tangana, con quien Rosalía no terminó demasiado bien.

C.S