El papá de Camila Homs destruyó la idea de una reconciliación entre su hija y Rodrigo de Paul

En medio de los rumores de separación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, el padre de Camila Homs no se queda atrás con sus declaraciones.

En un dialogo con Mitre Live, rompió el silencio y contó su opinión acerca de una reconciliación en el futuro de su hija y el futbolista, se mostró completamente en desacuerdo.

Rodrigo de Paul y Camila Homs

‘’Ella está hoy como está y a mí no me gustaría la posibilidad de una reconciliación con Rodrigo, él es buen chico, pero mi hija creo que se merece otra cosa, está como está’’, comenzó el padre.

Profundizando su pensamiento Horacio Homs agregó, ‘’El destino nadie lo conoce, pero creo y es así, no hubo ningún intento de ningunos de los dos, Camila está enfocada en otra cosa y lo que menos desea es volver con Rodrigo, fue todo muy duro al principio con lo que pasó, con Rodrigo hablé la última vez hace un par de meses, no tengo nada que hablar, uno tiene su conciencia en las cosas que hace, Rodrigo es buen chico pero gracias a Dios no está con Camila, no es un chico para Camila, esa es la verdad’’.

‘’Ella está mejor sola que cuando estaba con Rodrigo, Ella es divertida y muy sana y la veo esplendida y en otro momento no la veo tan bien como estaba ahora. Sufrió mucho, por supuesto’’, siguió.

Tajante finalizó, ‘’No tengo nada para decir de la relación de Rodrigo de Paul con Tini Stoessel, lo que pasó asó y por algo fue, en eso no tengo nada que decir, cada uno actúa como le parece y uno toma las cosas de como de quién viene y nada más’’.