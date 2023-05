Dalma Maradona afrontó los dichos de Jimena Barón sobre su amistad: "Le voy a escribir"

Jimena Barón habló hace algunos días sobre su vieja amistad con Dalma Maradona. Y es que hace muchos años, ellas dos solían ser buenas amigas, junto con la otra hija del 10, Giannina Maradona. Pero resulta que, después de la infidelidad de Daniel Osvaldo, el entonces novio de la cantante con la hija menor de Claudia Villafañe, la relación entre Dalma y La Cobra fue desapareciendo poco a poco.

Con respecto a su amistad con Dalma Maradona, Jimena Barón reveló: "Hubo una decisión familiar para ausentarse, que es como la historia de mi vida. Trato de empatizar pero no me parece justo para una amiga de toda la vida, desde muy chiquitas". Estas fueron las declaraciones de la cantante en LAM, el ciclo de espectáculos de Ángel De Brito, sobre lo que sucedió luego de la infidelidad de Daniel Osvaldo con Giannina Maradona.

Jimena Barón en su nuevo videoclip

Después, concluyó: "La quiero mucho y en este momento de mi vida ya hace tiempo que yo me quedo con las cosas buenas y avanzo también, porque también hay que soltar y avanzar". Sin embargo, a pesar de que Jimena Barón reconoció que todavía le tiene un cariño a la hija del 10 por su vieja amistad, Dalma Maradona no se mostró contenta con estos dichos y fue picante en Intrusos.

Cuando en Intrusos, el programa de Flor de la V en América TV, le consultaron sobre las declaraciones de Jimena Barón, Dalma Maradona se mostró reacia a contestar. "Yo prefiero no hablar públicamente de este tema porque fui amiga de ella durante mucho tiempo y lo que tenga que decirle, se lo voy a decir a ella", respondió cortante.

Dalma Maradona junto a Claudia Villafañe

Luego, continuó: "De hecho, le voy a escribir a ella para hablarlo, no tengo nada que decir públicamente". Parece que a Dalma Maradona no le gustaron los dichos de Jimena Barón y afirmó que se va a contactar para tener algún tipo de intercambio. También se refirió a lo que fue esa amistad en su entonces, y aclaró: "Yo respeto esa amistad que tuvimos durante muchos años, no voy a decir nada públicamente".

Dalma Maradona acusó al doctor Luque

Dalma Maradona hizo su reaparición en los medios y fue por unas declaraciones con respecto a la muerte de Diego Armando Maradona, su padre. La hija del 10 expresó sus dudas con respecto a algunas cosas que pasaron y fue en un móvil de Intrusos que recordó cómo se manejaron los especialistas. En medio del reportaje, le dirigió unas palabras al doctor Luque.

En el móvil con Intrusos, confesó que sigue la causa por la muerte de su padre y que hay una investigación que se está haciendo a los cuidadores y médicos que, a pesar de tener una denuncia por mala praxis, siguen ejerciendo. Dalma Maradona contó que no perdonó lo que hizo Leopoldo Luque, ese día, luego de haber operado a Diego.

Leopoldo Luque en el programa de Mirtha Legrand

Sobre Leopoldo Luque, Dalma Maradona dijo: "Él buscaba cámaras. De hecho, hay un audio en donde él le manda un mensaje puteandome a mí a Morla, después de que se sacó esa foto con mi papá en la clínica en donde está todo vendado. Yo ahí le dije '¿te parece esa foto?'. Se ve que cortó conmigo y lo llamó a Morla. Es hermoso. Ese es mi tesoro. Que ellos me puteen a mí, habla de quién soy yo".