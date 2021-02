El particular dato que Romina Pereiro reveló de Jorge Rial

Hace poco más de 10 días Romina Pereiro comenzó a sentirse mal con síntomas de COVID-19 y, tras hacerse el hisopado correspondiente, comprobó que se había contagiado Coronavirus. Por suerte la prestigiosa nutricionista transitó la enfermedad de forma leve y desde hace un par de días fue dada de alta y, en su regreso a la TV Pública, hizo importantes revelaciones de Jorge Rial, su marido.

Hoy regresó a su trabajo en “Mañanas Públicas”, conducido por Gabriel Corrado y Mariela Fernández y en un ida y vuelta en plena charla, el conductor le preguntó justamente cómo había transitado la enfermedad y allí ella habló de su marido. “Estoy muy bien, ya de alta y recuperada. La verdad es que no la pasé mal, hay gente que la pasa mil veces peor, por eso no me quejé ni me quejo. Estuve en mi casa, tranquila, esperando que pasaran los días para que me dieran el alta”, comenzó diciendo.

Minutos después, ella no se detuvo en halagar a Jorge por su comportamiento en la casa mientras ella hacía reposo: “¡Jorge se hizo cargo de toda la casa! De las nenas, cocinó, todo… ¡Así que le mando un beso! Hizo pizzas, pollo ¡Amo de casa! ¡Se transformó! ¡Me sorprendió!”, dijo muy orgullosa y feliz.

Así se conocía la noticia de su positivo y el aislamiento de su familia

Romina Pereiro, la esposa de Jorge Rial dio positivo para Coronavirus, por lo tanto, Jorge Rial está aislado. En el día de ayer, la nutricionista se comenzó a sentir mal y se sometió a un hisopado, el cual dio positivo.

Fue ella quien lo confirmó en su programa matutino, "Mañanas Públicas". Allí ella contó la cronología de la afección y cuales fueron los primeros síntomas.

"Soy Covid positivo. Me enteré cuando mi hija me hizo oler un perfume de casualidad el fin de semana, y me di cuenta que no tenia olfato. Vinieron a hisoparme y al otro día, me dieron el resultado" , comenzó diciendo.

Para llevar tranquilidad, la nutricionista contó que está aislada en una habitación en su casa de Belgrano y que la familia se encuentra en perfectas condiciones.