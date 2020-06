El particular motivo por el que Carla Peterson está feliz en plena cuarentena

El 2020 para Carla Peterson había comenzado con varios proyectos que estaba estudiando, pero desde fines de febrero, cuando comenzó el avance del coronavirus en la Argentina y posteriormente se dictó la cuarentena, todos se vieron postergados. Y desde ese momento pasa el aislamiento obligatorio junto a su marido, Martín Lousteau, y su hijo Gaspar.

Ahora, la prestigiosa actriz manifestó toda su alegría por la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que habilitó el running y la actividad física los días de semana desde las 20 horas hasta las 8 de la mañana con el objetivo de que las actividades se realicen a contramano de los horarios laborales, cuando hay más movimiento en las calles. Y si bien no es una runner profesional, la actriz compartió una foto en su cuenta de Instagram caminando por la calle con un sentido mensaje.

"Runner lo que se dice runner no soy, pero hace años que me tiro unos kilómetros semanales, pero sin hacer de esto un gran acontecimiento, hoy volvimos a correr, y el otoño tiñó los árboles y los corredores levantaban los brazos saludándose y amaneció. 9km. 7 AM. Que tengan una buena semana. Hoy mi # es #felicidad", escribió ella.