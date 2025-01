Marcelo Tinelli es una persona que emprende e innova constantemente y es por eso que hace un tiempo apostó por hacer su propio reality en el que cuenta con las presencias de Micaela, Cande y Juanita Tinelli, como así también de su primo Luciano "El Tirri". Entre algunas ausencias, se encuentra la de Francisco Tinelli que muchas veces se muestra activo en sus redes sociales: en Instagram, posee el verificado y más de 600 mil seguidores, además varias historias destacadas sobre algunos momentos que supo vivir y viajes que realizó.

Lo cierto es que el también heredero de Paula Robles (expareja del conductor de televisión) eligió el camino de no ser una persona mediática y prefiere mantener su vida al margen de lo que son los medios de comunicación y todo lo que rodea al ambiente del espectáculo si bien el apellido que lleva de por sí es resonante.

Juanita Tinelli y Francisco Tinelli.

El motivo por el cual Francisco Tinelli no quiso ser parte de "Los Tinelli"

El periodista deportivo y reconocido empresario de la República Argentina, Marcelo Tinelli, es una persona sumamente afectuosa y apegada a sus hijos: Micaela, Cande, Francisco, Juanita y Lorenzo Tinelli. Además, cabe mencionar que constantemente tiene en mente continuar con proyectos que año tras año son furor en la televisión nacional y también mantenerse como uno de los innovadores: un reality que está dando que hablar y que parece se posiciona como una gran atracción ya que mostraría otro lado de lo que realmente se conoce de su vida y el entorno familiar que lo rodea en su vida cotidiana.

Es por eso que "Los Tinelli" tendrá su participación estelar acompañada de sus hijas mayores y la segunda descendiente que comparte con Paula Robles que estará presente, al igual que Soledad Aquino. La otra expareja del conductor sería Guillermina Valdés pero prefirió no estar, aunque sí autorizó a que "Lolo" si aparezca. Si bien aparecerán cuatro de los cinco herederos que el creador de "Showmatch", hay que mencionar que Francisco no se hará presente y habría un por qué.

"Fran eligió no estar porque quiso preservar su perfil bajo", reveló Estefanía Berardi en "Mañanísima" de Carmen Barbieri acerca del argumento que Francisco Tinelli habría dado para no ser parte de "Los Tinelli". De hecho, el hijo de Marcelo Tinelli no posee muchas apariciones públicas y prefiere continuar de esta manera: sin estar en la escena pública, como fue hasta el momento, y solamente compartiendo parte de sus días o momentos, por ejemplo, con su hermana Juanita Tinelli, su hermana menor y también hija de Paula Robles.

