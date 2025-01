Luego de que se filtrara que Marcelo Tinelli y Milett Figuroa dieron por concluida su relación amorosa, se expuso que los familiares y allegados de la pareja podrían estar encubriendo el fin del romance debido el estreno del reality Los Tinelli, que verá la luz el viernes próximo. En este show formará parte la hija menor de Soledad Aquino, Candelaria Tinelli.

Se especula que a partir del próximo fin de semana la pareja haría pública su ruptura. Sin embargo, la hija del conductor habría respondido con su silencio ante los dichos que comprometerían la continuidad del programa, a tan solo una semana de estrenarse en Amazon.

La no reacción de Cande Tinelli sobre la ruptura de su padre, Marcelo Tinelli, con Milett Figueroa

El conductor de ShowMatch y la cantante peruana mantuvieron un romance que surgió desde las pistas. Sin embargo, con el correr de los últimos tres meses ambos dejaron de mostrarse juntos y no volvieron a coincidir en eventos sociales. Milett Figueroa y Marcelo Tinelli no pasaron las fiestas juntos. Mientras el conductor celebró el comienzo del nuevo año y los primeros días del verano 2025 en Punta del Este, la bailarina no lo visitó ni un solo día.

Desde la mansión de la familia en Punta del Este, Candelaria Tinelli publicó una serie de imágenes en donde se la ve a ella junto a sus hermanos y su padre, sin la presencia de Milett. Además, se especula que esta última no habría sido invitada a las vacaciones familiares en la mansión ubicada en Uruguay y que únicamente la habría visitado para filmar el reality hace un año.

En las fotografías que compartió se muestra a su hermana Micaela Tinelli, también hija de Aquino, con quien compartió una tarde en la reposera de la casa de 5,2 hectáreas. La casa cuenta con parque y pileta, así como también una millonaria deuda que rondaría los treinta mil dólares.

Candelaria Tinelli, al igual que Juana, optó por recluirse al silencio y sostener la versión de que aún perdura el romance de su padre. La misma reaccionó publicando imágenes desde sus vacaciones en el país vecino con la compañía de sus demás hermanos. Milett Figueroa aún no confirmó la separación, pero decide mantenerse alejada tanto del presentador como de su familia. La peruana además operaría como “la villana” dentro del show, causando disturbios entre los hermanos Tinelli. La ficción podría haber desbordado a la realidad y uno de los motivos posibles que se erige como el principal causante de su desunión sería la mala relación que tendría Milett con las hijas de él.

Candelaria Tinelli decidió no reaccionar aún sobre lo que opina de la modelo ni sobre la separación de su padre con ella. La misma evitó manifestarse, pero dejó entrever que junto con su padre Marcelo Tinelli y sus hermanos se encuentran disfrutando de sus vacaciones sin la presencia de Milett Figueroa.

