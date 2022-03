Desde hace un tiempo, Barby Silenzi y El Polaco enfrentan rumores de crisis. Para algunos, la pareja estaría atravesando su peor momento desde que decidieron vivir en casas separadas. En una entrevista con Ciudad, la bailarina asumió las discusiones que tiene con el cantante, pero descartó las versiones de crisis y dejó en claro cómo es la dinámica en su relación con el cantante.

El picante mensaje de Barby Silenzi para quienes pretenden desgastar su relación con El Polaco

Barby fue tajante al desmentir los rumores de crisis de pareja con El Polaco. “Obvio que discutimos, como cualquier pareja y más teniendo una hija” comenzó diciendo la madre de Abril Cwirkaluk, que hoy en día tiene 1 año y casi 10 meses.

“Pero estamos muy lejos de separarnos. Nos elegimos todos los días” afirmó. Silenzi aprovechó el espacio de la entrevista para comentar cómo funciona la dinámica con el artista puertas adentro. “Siempre lo hicimos así. Vivimos en Capital y en Berazategui, pero juntos, no separados” aseguró la ex participante de La Academia.

El picante mensaje de Barby Silenzi para quienes pretenden desgastar su relación con El Polaco

“Él es mi amor, el amor de mi vida y nos amamos” expresó Barby Silenzi, quien comenzó su relación con El Polaco en 2016 cuando debutó en la pista de ShowMatch como su partenaire. “Yo sí volvería a tener un bebé con él, me encanta estar embarazada y los niños. El Pola no sé si tiene tantas ganas porque ya tiene tres hijas” agregó luego de que el intérprete de "Deja de llorar" confirmara que ella no estaba esperando un hijo.

Y para quienes pretenden desgastar su relación con el artista, la bailarina dejó un picante mensaje : “Para la gente a la que le encantaría que estemos separados, les mando un beso y les digo que en otra vida será. JaJa”.

Barby Silenzi impactó en las redes sociales con su tatuaje gigante:

Barby Silenzi sorprendió a sus seguidores con el impactante tatuaje que decidió hacerse en toda su espalda.

Barby Silenzi impactó en las redes sociales con su tatuaje gigante



Se trató de un diseño de una flor que ocupa todo lo largo de su parte trasera, "Ame mi tatuaje", escribió en su cuenta de Instagram donde mostró una foto con el impactante tattoo.

Luego, a través de sus historias en la mencionada red social, la pareja de El Polaco mostró cómo fue el proceso por el cual se realizó ese importante tatuaje en su espalda.

"No duele nada gracias a la crema mágica", dijo la bailarina mientras el tatuador comenzaba a hacer su trabajo.

FF