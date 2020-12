El picante palito de Jorge Rial al canal América: "Hay que tener cuidado porque te dejan los micrófonos abiertos"

En el día de hoy , Jorge Rial se tomó con humor el eclipse solar y por lo cual le dedicó varios minutos a hacer chistes. “Estamos todos pendientes del eclipse, porque dicen que cambia todo…”, comenzó bromeando el conductor.

“Los horóscopos los escribía yo en el diario La Razón. Le preguntaba a cada uno lo que quería para ese día y lo ponía”, aseguró Rial en off. Como el tono era de absoluto recreo, Débora D’Amato intentó poner un poco de cordura en un contexto de chicanas: “Estamos al aire, eh”.

Con mirada pícara, Jorge lanzó un palito hacia América: “Hay que tener cuidado porque acá te dejan todos los micrófonos abiertos”.

“Hubo un par de cosas. Engancharon a uno puteando a otro. Hoy a otra poniendo dinamita no sé dónde… A los sonidistas, no me abran los micrófonos. Así que cuando terminemos… (no hablemos)”. A lo que Adrián Pallares agregó: “Vi en uno de los grupos de WhastApp de este canal de los cuales formo parte que habían mandado una dinamita... y no entendía de qué era”.

Patricio Giménez volvió a arremeter muy duro contra Jorge Rial

Luego de meses de silencio tras dispararse con todo contra Jorge Rial, Patricio Giménez volvió a aparecer como el "Jocker" en las redes sociales y volvió a atacar al "Intruso" y también habló de su estadía en Uruguay y que siente que está bien allí porque está es "la Argentina de la que elegí irme". ¿Recogerá el guante el conductor quien en su momento hasta recibió agravios para su mujer Romina Pereiro de parte del hermano de Susana?. Aquí sus dichos...

Desde Punta del Este dijo: "Poné Patricio Giménez en Wikipedia y vas a ver que no existo, fiel reflejo de la Argentina de la que elegí irme. Gracias por mostrarse como son. Me encanta porque son tan berretas, es lo que hacen. Adoctrinar, ponen el que existió y no existió. ¿Sabés que pasa? lo maravilloso de esto es que me podés negar por todos lados (en referencia a Rial), tipo dictadura pero yo abro otro Instagram y se viraliza. Van a saber quienes son siempre", comenzó y siguió...

"Tranquilos, acá estoy. No estoy más en Wikipedia. Soy el primer desaparecido del 2020", dijo utilizando un término bastante repudiable y luego atacó a Rial en un tono amenazante: "Cuando más me querés joder a mi, más me hacés fuerte y más te odia la gente. No lo podés entender. La diferencia entre vos y yo es que soy feliz con quién soy, vos no. "La gente me manda un montón de información tuya", dejando el tema abierto...