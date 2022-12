El Polaco tuvo una invitada especial en su recital ¿quién es?

El Polaco está cerrando su año con varios shows. Uno de ellos fue anoche en La Trastienda del barrio de San Telmo. Con entradas agotadas y un ambiente festivo, el cantante tuvo a una invitada especial, a la que nadie del público esperaba. La China Suárez fue quien se subió al escenario y cantó a dúo el tema “Ya no quiero verte”. Si bien se trató de una sorpresa la participación de la artista, ambos ya habían compartido un show en un shopping porteño, durante la inauguración de un árbol de navidad gigante.

El Polaco y la China Suárez hicieron vibrar al público con el tema que salió en julio pasado y que tiene a la actriz como protagonista del videoclip. La ex pareja de Benjamín Vicuña lució un look especial para el momento y se robó las cámaras. Y para más sorpresas, entre los espectadores estaba su novio, Rusherking. El jóven estaba apoyando a su novia y de pasó vivió una noche a puro ritmo. La pareja parece no despegarse, incluso luego de haber viajado para vivir el mundial de Qatar 2022.

El cantante 'el Villano' grabó a la China Suárez cantando junto a El Polaco.

El momento de la noche fue registrado por el cantante de mpusica urbana, El Villano. "siempre rompiendola mi ídolo con una crack total" escribió el artista en su publicación. En el video, se ve a El Polaco y La China Suárez cantando y bailando con mucha química en el escenario. También la discográfica Sony Music compartió en su cuenta oficial de Instagram, algunos fragmentos del show.

La discográfica Sony Music publicó parte del recital.

María Eugenia Suárez comenzó con su carrera como cantante a principios de este año, cuando lanzó su primer sencillo "el juego del amor", canción que cantó a dúo con Santiago Celli. En julio, El Polaco la llamó para que participe en su canción "ya no quiero verte" tanto para que cante junto a él, como para que esté en el videoclip. "Me puse a buscar una chica para poder hacer el feat y cuando vi que la China empezó a cantar no dudé en escribirle. Siempre me gustó su onda” había declarado el cantante de cumbia y también había contado sobre la impresión que la actriz le dejó: “La China es súper humilde, talentosa y al toque conectamos”.