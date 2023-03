El posible error en la causa que resolvió el juez en el caso de Jey Mammón y Lucas Benvenuto

“Yo he descubierto algo”, lanzó Carlos Monti en el piso de Entrometidos en la Tarde, ciclo que se emite por Net TV, refiriéndose al caso de Jey Mammón y Lucas Benvenuto. Resulta ser que el periodista estaba revisando la causa y encontró un posible error en el documento prescripto por la fiscalía que generaría aún más confusión sobre el espacio temporal de los hechos.

Monti mostró a la cámara un fragmento de la denuncia, más específicamente de la resolución. “En ese sentido, expuso que cuando tenía 14 años de edad, unos meses antes de cumplir los 15 años – lo que tuvo lugar el 16 de septiembre de 2006...” leía parte del texto. El documento le hizo ruido al periodista, quien habiéndolo analizado en su totalidad, lanzó: “En la resolución, o el juez lo leyó muy por arriba la declaración que hizo Benvenuto o el que escribió le pifió con la tecla”.

Carlos Monti descubrió un posible error en la denuncia.

El conductor se mostró muy confundido con esto y explicó que, mientras a lo largo de toda la denuncia se hablaba del año 2007, en la resolución se menciona el año anterior. “Los párrafos anteriores hablan del 2007... No lo leyó el secretario, no lo leyó el juez, no lo leyó el fiscal”, expresó con cierto enojo.

El posible error de tipeo deja aún peor la veracidad de las fechas en las que el joven conoció a Jey Mammón, ya que las dos partes hablan de años diferentes. “A mí me llama la atención que el juez en la resolución habla del 2007, cuando Benvenuto tiene 14 años, y resulta que cuando está justificando por qué la prescribe dice que los hechos denunciados habrían tenido lugar en el año 2006, cuando Benvenuto tenía 14 años de edad. Y Jey Mammón habla del 2009”, apuntaron en el programa.

Si bien Carlos Monti reiteró más de una vez que no estaba seguro si el error era de relevancia o no, los panelistas le dieron la razón a él y justificaron que, al tratarse de un documento legal, es inaceptable que no se chequee la resolución y los errores que pueden aparecer. Por último, remarcaron que el fiscal que estuvo a cargo de la causa de Lucas Benvenuto contra Jey Mammón fue el fiscal Lugones, que es el mismo que ahora está trabajando en el Caso Corazza.

H.O