Jey Mammon reveló cuál fue el último mensaje de Lucas Benvenuto: "Sigo empatizando con su historia"

Jorge Rial logró tener a Jey Mammon en una entrevista que generó gran picos de rating y también mucha polémica en redes sociales.

En el inicio, el periodista le preguntó al artista sobre su relación con Lucas. "¿Qué fue Lucas para vos?" , dijo el conductor.

"Lucas fue para mí un vínculo amoroso, hermoso. Fue un vínculo fuerte. Implicó que le componga una canción. Me animo a decirte que fue una de las pocas canciones de amor que compuse en mi vida. Hoy representa otra cosa", agregó.

"¿Qué edad tenía él?", siguió el ex Intruso. "Ese es el gran punto. La charla tiene que arrancar acá. Él dice que a los 14 años un hombre lo entrega a mí, yo lo violo, lo drogo, lo llevo a mi casa. Mi necesidad es de gritar a los cuatro vientos, es para negar esta atrocidad. Lo conocí cuando tenía 16 años, él dice que tenía 14 en ese contexto. La fiesta donde lo conozco es 2009 y tenía 16 años. Hay pruebas, hay fotos y videos", contó Jey Mammon.

"La persona que fue con él en la fiesta me escribió y me dijo 'no puedo creer lo que te está haciendo'. Me dice ' te voy a contar algo, antes de hacer la denuncia me escribió por Instagram. ' te acordás cuando tenía 14 años y empecé a salir con Jey Mammon y alguien me drogó' y él le responde 'no es verdad eso que contas", disparó.

Cuál fue el mensaje que le mandó Lucas Benvenuto a Jey Mammon antes de la denuncia

Durante el relato, Jey Mammon habló también del último mensaje que le envió Lucas Benvenuto antes de la denuncia.

"En mi celular tengo mi historia con él, de amor Lucas. Y tengo el último mensaje que me manda. Fue cuando estaba en el Bailando, Me dice '¿No me vas a contestar más los mensajes?' Yo ya estaba de novio. Le pido disculpas a mi ex", cuenta el artista y aclaró que este mensaje fue en 2019, un año antes de que efectuara la denuncia.

"Me pone 'si no me contestas, quiero decirte que yo no soy de esos que van a ir a la televisión a decir ¡que estuve con Jey Mammon. No me dice 'violaste' quedate tranquilo, yo sé que sos nervioso, cagón, ansioso, que te pasan esas cosas. No tengas miedo, no lo voy a hacer. Acto seguido me bloquea Después de ese mensaje, yo me levanté y fui a vomitar. ", contó y agregó. "No lo voy a mostrar porque lo respeto. Sigo empatizando con su historia"