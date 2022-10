Quién es Joel Arauz, el misterioso hombre del que Shakira no se separa

Shakira por primera vez desde que anunció su separación de Gerard Piqué, pasa a estar en segundo plano. El motivo es simple y es que su guardaespaldas se convirtió en tendencia mundial por su apariencia física. "¡Está buenísimo!", sostuvieron algunos fans de la cantante colombiana.

Joel Arauz viene robado suspiros y en popularidad, ya destronó a Piqué. Es que ha captado todas las miradas al momento en el que se lo pudo ver en plena acción al cuidar a la ex del futbolista en el set de la grabación de su último tema, "Monotonía!, que ha hecho en colaboración con Ozuna.

Shakira.

Quién es el guardaespaldas de Shakira que causa sensación en redes sociales

Digamos que Shakira ha sido víctima de los paparazzis y la siguen a sol y a sombra. A cada lugar que va, las cámaras están ahí para capturar los momentos. Por este motivo, la colombiana ha tomado medidas preventivas de seguridad para asegurarse de su bienestar.

Es aquí que aparece el nombre de Joel Arauz, el encargado de cuidar tanto a la nacida en Barranquilla como así también a sus hijos, Sasha y Milan. En varias fotografías publicadas tanto de paparazzis como de seguidores de Shak se lo pudo ver en plena acción: su atractivo físico ha logrado robar millones de suspiros a tal punto que se convirtió en tendencia.

Tanto ha escalado su nivel de popularidad, que muchos fanáticos de Shakira han decidido seguirlo en redes sociales, así como también tomarle fotos. Es por eso que el guardaespaldas de la cantante ha vuelto locas y locos a millones de seguidores que no pierden la ocasión para ponerle likes las fotos del muchacho en cuestión.

Cómo está Shakira hoy

Mientras intenta llegar a un acuerdo con el padre de sus hijos por la tenencia, lo cierto es que Shakira está un poco preocupada por el problema que enfrenta con Hacienda de España.

Es que la acusan de haber hecho movimientos ilícitos con su dinero y supuestas empresas off shore para no pagar impuestos. La colombiana insiste en que es inocente y es por eso que irá a juicio, aunque todavía no hay fecha establecida. Podría ser sentenciada a ocho años de cárcel y a pagar una millonaria cifra de multas.

Shakira y Piqué, enfrentados.

Por otro lado, con Piqué no se ponen de a cuerdo en cuanto al futuro de Sasha y Milan; ya que la cantante quiere radicarse en Miami para continuar con su carrera artística. Nunca se sintió cómoda en Barcelona y no tiene motivos para quedarse. Salvo que su ex no quiere darle la tenencia de los niños que tienen a común a quienes insiste que hay que seguir criando en su ciudad natal.

Sin embargo, Shakira no deja que todas estas noticias opaquen su bienestar. Desde hace meses que se encuentra dentro del estudio trabajando en lo que será su nuevo disco y en el que se espera que plasme todas sus desventuras tras terminar 12 años de amor con Gerard Piqué.