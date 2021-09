El recuerdo de Benjamín Vicuña a nueve años de la partida de Blanca: "Sigue brillando, mi niña"

Hace nueve años el mundo de Benjamín Vicuña y Carolina Pampita Ardohain se frenó por completo. Su hija Blanca, fallecía en la clínica Las Condes tras varios días internada. Hoy, en el aniversario de aquella dolorosa fecha, el actor se volcó a Instagram para homenajear a su pequeña.

“Hace nueve años, se detuvo el tiempo en tu mirada. Una mariposa longeva desplegó sus alas y yo intenté leerla como un papiro, sin entender la letra. Desde ese día, te lleno de cartas mi niña, cartas que van al cielo como mariposas borrachas. Te cuento nuestros días e imagino los tuyos. Nueve años que te disfrazaste de estrella, la más linda de todas. Nueve años que brillás en nuestras miradas. Blanca mi niña libre, Blanca que habitas el silencio y bailas en medio de la risa de tus hermanos. Blanca que viajas en el tiempo. Sólo escribo para detener ese tiempo y volar entre las cartas. Escribo para ver si te quieres cambiar el disfraz por uno de estrella fugaz, para verte más cerca. Para saber qué estas cartas llegan y si cuando tililás en la noche, es porque escuchas mis rezos”, comienza diciendo en el emotivo posteo que le dedicó a su hija.

El emotivo recuerdo de Benjamín Vicuña ha nueve años de la partida de Blanca

Tanto para Vicuña como para Pampita, este es un día triste y en el que se sienten más cerca que nunca. Donde no existen las diferencias y solo importa el acompañarse para recordarla.

“Sigue brillando, mi niña, que la noche asoma nuestras almas a las ventanas y podemos rozar tu pelo como una caricia, como una bicicleta estelar con rueditas que viaja, como mariposas que confunden a los amantes, como señales que caen en forma de gotas sobre mi cara, lágrimas dulces, mi amor. Con toda mi fe en la profundidad de tu mirada y en el abrazo eterno que algún día nos daremos”, concluye el recuerdo lleno de dolor y poesía.

Benjamín Vicuña, sobre Blanca: "Entendí que tenía el derecho y la obligación de seguir viviendo"

El 15 de mayo Blanca Vicuña hubiera cumplido 15 años y su familia se reunió a celebrarla. No hay día en que Benjamín o Carolina "Pampita" Ardohain no la tengan presente aunque no sea un tema del que suelan hablar.

A casi 9 años de su partida, el actor chileno abrió su corazón con ¡HOLA! y habló de su pequeña. "Creo que pasé por diferentes etapas y finalmente, entendí que debía y tenía el derecho de seguir viviendo. Pude transitar ese camino tan doloroso, aceptarlo y convivo hoy con eso", confesó.

Al hablar de la partida, reconoció que tanto Pampita como él transitaron el proceso de una forma en la que no todos pueden o quieren hacerlo. "Yo puedo entender y comprender a cada persona que desea vivir su duelo como le parezca e incluso a la persona que desea no seguir viviendo, también lo entiendo y respeto", dijo.

"Hoy cuando pienso en mi hija, incluso hasta sonrío. Esto es muy bonito porque tiene una dimensión profunda, gigantesca y luminosa. Me siento cuidado, que mi vida por momentos también tiene un sentido y que tengo una obligación y un derecho de seguir siendo para mis hijos un padre atento y feliz", cerró Benjamín.