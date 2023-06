Christian Nodal y Cazzu están viviendo el momento más feliz de sus vidas. Súper enamorados y con varios conciertos en Agenda, los cantantes disfrutan de la dulce espera de su primer hijo y del amor que nació entre ellos el año pasado.

Por eso, la pareja no puede evitar demostrar sus sentimientos en público y este miércoles 21 de junio se expresó su amor por el primer aniversario de relación.

Christian Nodal y Cazzu.

Las románticas palabras de Christian Nodal a Cazzu

"Hoy se cumple un año desde que aceptaste hacer una vida juntos", comenzó escribiendo Christian Nodal en una Historia de Instagram. Y agregó: "Ha sido el año más precioso de mi vida".

Luego, el novio de Cazzu indicó: "Gracias Julieta. Te amo mami".

De fondo, se podía ver una dulce foto de la pareja en blanco y negro.

Christian Nodal también compartió en sus Historias de Instagram el saludo que le dedicó la cantante por su aniversario.

Cazzu había subido una foto junto al músico en un romántico atardecer y había escrito: "Por muchos años más a tu ladito", con un corazón al costado.

La nueva canción que le escribió Christian Nodal a Cazzu

"Gracias mi amor por escribirme la canción más preciosa del mundo. Te amo enormemente!", escribió Cazzu días atrás en sus redes sociales. Allí, la cantante presentaba junto a su pareja la nueva canción que le compuso su novio: "Cazzualidades".

Por su parte, Christian Nodal le respondió: "La cazzualidad mas preciosa, te amo mami". Claramente, los seguidores de la pareja dejaron millones de Likes y comentarios llenos de corazones.

Qué dice la letra de Cazzualidades

Una noche de pasión lleva una vida de deseos

Puede que no sea Romeo, pero a mi Julieta quiero

Desde esa noche yo siempre la encuentro en mis sueños

Lo triste es cuando despierto y solo está en mi pensamiento

No, no miento cuando digo

Que contigo lo vivido ha sido

Como un paraíso hecho en piel

Desde lejos es testigo еl reloj que tanto miro

Porque no vеo la hora pa' volver

Y hablar de amor, solos tú y yo

Con la luz de la Luna en los labios Fernet, más calientes que el Sol

Pa' hablar de amor, pa' hablar de vos

Cuéntame tus secretos, sé qué hacer con esto, amarte mejor

Dime quién eres y por qué paras el tiempo

¿De mí qué quieres? Que yo te lo doy contento

Y si me arrepiento, tranqui, te cuento

Los que aman de verdad nunca terminan perdiendo

Si estoy sonriendo es por tu culpa

Quiero bailarte al ritmo de una cumbia

A Cazzu tú eres lo que buscaba

Nah, tú eres mejor de lo que me tocaba

Dime si te ha pasado

Que así tan de repente

Alguien se mete en tu mente

Y ya no quiere salir

Así me pasó contigo

Pero tú bajaste al pecho

Sin razón y sin derecho

Pero me gustas ahí

Pa' hablar de amor, solos tú y yo

Con la luz de la Luna en los labios Fernet, más calientes que el Sol

Pa' hablar de amor, pa' hablar de vos

Cuéntame tus secretos, sé qué hacer con esto, amarte mejor

Pa' hablar de amor y casualidades (repite).