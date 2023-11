Paulo Dybala le pidió matrimonio a Oriana Sabatini en la Fontana Di Trevi, Roma, y enterneció las redes sociales. Están de novios hace más de 5 años, pero hasta la actualidad la morocha desconoce quién fue la persona que le compartió al cordobés su número celular para que empezaran a hablar.

El secreto que Paulo Dybala prometió revelarle a Oriana Sabatini el día de su casamiento

Ambos comenzaron a hablar cuando Oriana se estaba recuperando de su ruptura con Julián Serrano, quien se pronunció en las redes sociales con insultos tras las bromas que hicieron las fanáticas de la morocha por su compromiso con el campeón del mundo. Fue en el mismo estudio de Showmatch donde Marcelo Tinelli quiso indagar en el vínculo con Paulo que, en ese entonces, no eran más que interacciones en Instagram.

Y es que Dybala logró contactar a Oriana gracias a una persona que le pasó su número de celular. Durante la conversación con el conductor del Bailando, la hija de Catherine Fulop había expresado "No, todo el mundo no tiene mi teléfono. Es lindo chico, pero no lo conozco", por lo que siempre le preguntó a su futuro marido quién fue la persona que marcó el comienzo de su romance.

Durante una entrevista en el año 2019 Oriana reveló que desconocía a la persona que filtró su número y que el cordobés le prometió que se lo diría el día de su casamiento. "Nunca me dijo quién le pasó mi número de teléfono. Me dijo ´El día que nos casemos te cuento´", contó la actriz señalando que su pareja no idealizaba el matrimonio.

El anillo de compromiso de Oriana Sabatini

Luego de varias entrevistas en donde Oriana Sabatini reveló su fuerte deseo por casarse, el futbolista le cumplió el sueño para reafirmar su amor. Instalados en Italia hace varios años, comparten muchos aspectos de su vida en donde se los ve muy enamorados. El casamiento es el comienzo de sus proyectos en familia, ya que se supo que Paulo Dybala quiere ser padre.