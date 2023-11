Oriana Sabatini anunció mediante las redes sociales su compromiso con Paulo Dybala, quien le mostró el anillo en la Fontana Di Trevi en Roma. La propuesta estuvo orquestada con complicidad de los amigos del futbolista y los fanáticos de la pareja recordaron el video retro que marcó el comienzo de su relación.

El video retro de Oriana Sabatini que marcó el comienzo de su relación con Paulo Dybala

La hija de Catherine Fulop estuvo varios años de novia con Julián Serrano, a quien conoció durante las filmaciones de "Aliados" de Cris Morena donde sus respectivos personajes se enamoraron en la ficción. La pareja se mostraba muy enamorada, pero las diferencias en sus personalidades eran claras. En el año 2017 Oriana contó en LAM que la relación llegó a su fin por decisión del actor y que en sus planes no estaba terminar.

Pero varios meses después comenzó a conocer a Dybala, quien la había contactado por Instagram y comenzó dejándole likes en sus fotografías. Fue en Showmatch donde Marcelo Tinelli aprovechó la presencia de Sabatini para exponerla en la pantalla grande y consultar si había algo con el campeón del mundo.

"¿Paulo Dybala no es tu novio?", expresó el conductor intimidando a Oriana quien respondió que no lo conocía y no podía empezar una relación sin saber quién era él. "¿No tiene tu teléfono Dybala? ¿Nada?", insistió Marcelo indignado. "No, todo el mundo no tiene mi teléfono. Es lindo chico, pero no lo conozco", fue como cerró Sabatini aquella conversación previo a hablar cotidianamente con el cordobés.

Se comprometieron Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Tras el video de la propuesta de compromiso, los fanáticos recordaron aquella breve entrevista y decidieron compararla como comienzo y continuación de su historia de amor. Oriana Sabatini se mostró muy emocionada por esta nueva etapa de su vida mientras que Paulo Dybala fue halagado en las redes sociales.