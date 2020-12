El sensual look de Guillermina Valdés para la Nochebuena

Guillermina Valdés optó por sentirse cómoda en el festejo de la Navidad y, si bien llevó puesto un sensual vestido, no usó ni zapatos ni maquillaje.

La figura aprovechó que la velada sería en casa, por lo que priorizó el confort. Con el pelo suelto al viento, llevó puesto un dress largo en color plateado con un gran escote en la espalda.

Porqué a Guillermina Valdés no le gusta la Navidad

Guillermina Valdés hizo una confesión respecto a las Navidades pero luego, en modo de arrepentimiento, eliminó la publicación. Es que la empresaria de 43 años reveló que no le gusta esta fecha y desde este portal te contamos el motivo.

Conforme a lo declarado en su cuenta oficial de Instagram, la pareja de Marcelo Tinelli explicó que no es de su agrado celebrarlo ya que cree que "los deseos de amor y paz son para todos los días".

Por consiguiente, la modelo dio a conocer el apodo que sus familiares le pusieron por estar en contra de los festejos de fin de año. "El Grinch" es como la llaman y hasta lució una máscara que la identifica.

"No es que no me gustan la Navidades, pero entiendo que los deseos de amor y paz son para todos los días. Así que como hoy todos saludan, yo también lo hago", decía el post que luego fue borrado por la celebridad argentina.

Luego, Valdés continuó: "Y les deseo: que estén más unidos que nunca, que se amen y que todos juntos no dejemos de soñar con un mundo mejor, porque siento que se puede y depende de nosotros concretar ese deseo".