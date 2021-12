Darío Barassi cierra un 2021 inmejorable tanto en lo laboral como en lo personal. Tras la Navidad entre amigos y familia, y el comienzo de sus vacaciones tras un exitoso año en “100 argentinos dicen”, el conductor compartió un sentido homenaje para su esposa, Lu Gómez Centurión, y su hija, Emilia.

"Hubo pile. Asado. Juegos. Tortas. Risas. Peleas. Llantos. Risas de nuevo. Abrazos. Amigos. Y vuelta a casa. La vida es esto eh, ni más ni menos. Amolas a mis chicas. Me hace bien esta foto", escribió junto a una foto de los tres en blanco y negro cerrando un fin de semana inmejorable.

El sentido mensaje de Darío Barassi a su esposa e hija.

Ahora, Darío Barassi se prepara en disfrutar de un merecido descanso de a tres que lo llevará a uno de sus destinos preferidos: el Caribe.

Darío Barassi reveló la crisis con su mujer cuando eran novios: "Volvió con el ex"

Darío Barassi abrió su corazón y confesó detalles de los inicios de la historia de amor con Lucía Gómez Centurión, su esposa y mamá de su primera hija Emilia.

El conductor de "100 argentinos dicen" comenzó su relación cuando eran adolescentes e iban al colegio, aunque los inicios no fueron fáciles.

"Un día me armé de coraje y le confesé que en realidad estaba enamorado de ella y me contestó: Volví con mi ex”, contó Darío Barassi en Para Ti.

“Crecí y maduré con ella, vinimos de San Juan en la misma época y conocimos Buenos Aires juntos. Somos muy unidos. Si bien tuvimos muchas idas y vueltas logré mi objetivo y conquisté su corazón”, agregó sobre sus comienzos.

Luego, Barassi confesó cómo mantienen la pareja tras más de 20 años de amor. "Siempre busco que nuestro tiempo juntos sea de calidad porque, realmente, los dos vivimos muy a full. A mi me gusta que la gorda disfrute, se relaje y lo pase bien”, contó.