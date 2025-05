El supuesto amante de Laurita Fernández, reveló cuál es su relación con Claudio Peluca Brusca: "No me gusta que se diga mentiras"

Laurita Fernández atraviesa un momento de incertidumbre en su vida personal tras su separación y los rumores que no tardaron en aparecer. En medio de versiones que apuntan a un nuevo romance Emiliano Toper, el supuesto amante de la bailarina, reveló cuál es su situación con Claudio “Peluca” Brusca.

El mundo del espectáculo se sacudió con los rumores en torno a Laurita Fernández, quien no está pasando su mejor momento luego de su separación. Mientras las especulaciones sobre un supuesto romance crecen, Emiliano Toper, su supuesto amante, reveló cuál es su relación con Claudio “Peluca” Brusca.

“No estuve en pecado con Laurita, sino solamente en lo laboral”, comentó con cierta gracia el joven en Intrusos (América), descartando con fervor cualquier vínculo con la bailarina. Sus palabras buscaban acallar los constantes rumores que están girando sobre él. Con contundencia, agregó: “Es una linda chica. Pero eso, ¿qué tiene que ver? No la encararía porque es la novia de un compañero mío”, continuó.

En la misma línea, Emiliano Toper, quien se desempeña como asistente dentro del programa televisivo, enfatizó que su vínculo con Laurita Fernández es meramente profesional. “No me gusta que se diga mentiras. Que se me involucre sentimentalmente… si hay algo cierto, no pasa nada”, concluyó.

Por su parte, la actriz se mostró afectada por su reciente separación de Peluca. Aunque evitó profundizar en detalles, admitió que no está atravesando un buen momento en lo personal. A pesar de su discreción, la prensa sigue de cerca su situación amorosa, buscando respuestas sobre los motivos de su ruptura y la veracidad de los rumores.

Karina Iavícoli le recordó al artista lo que se había dicho en LAM (América): “Pepe Ochoa contó que te suspendieron un mes porque Peluca se habría enterado de estos encuentros que vos estuviste con Laurita. Que también salías con Coki Ramírez, y que saldrías con todas las mujeres de los compañeros que trabajan ahí”.

Ante estas acusaciones, el supuesto amante no pudo contener la risa y exclamó con ironía: “¡Tremendo! No hay nada de cierto. La única verdad es que me enteré que estaba suspendido ayer, cuando estaba volviendo en colectivo a mi casa. Ayer fui a grabar...”. Para concluir, el bailarín aseguró "Entré por Pelu. Ya habíamos trabajado en otro programa que la hacía para Kuarzo, Tenemos Wifi, y quedó buena onda de ahí”, dejando en claro que conoce a Peluca y que tiene un vínculo con él.

En medio de especulaciones y versiones cruzadas, el supuesto amante de Laurita Fernández reveló cuál es su relación con Claudio “Peluca” Brusca. Emiliano Toper buscó despejar dudas y frenar los rumores que lo vinculan sentimentalmente con la conductora, destacando que él conocía al productor de trabajos anteriores.

