En LAM confirmaron la separación de Laurita Fernández y Claudio 'Peluca' Brusca, y Pepe Ochoa aseguró que fue a causa de una infidelidad por parte de ella. Sin embargo, la conductora rápidamente desmintió la información diciendo que el panelista de América “dice cualquier cosa”. Frente a esto, Ochoa no se guardó y la destrozó al aire de “El Ejercito de la Mañana” por Bondi Live.

Laurita y Pepe pasaron de una estrecha amistad a enfrentarse de la manera más cruda después de una de las separaciones y reconciliaciones de la bailarina con Federico Bal. Si bien habían logrado mejorar el vínculo con el paso del tiempo, la información que la “suricata” de LAM dio en vivo echó la mejoría para atrás.

Claudio "Peluca" Brusca y Laurita Fernández

Pepe Ochoa destapó la peor cara de Laurita Fernández: "Me arrepiento de haberla ayudado"

Después de asegurar que Laurita Fernández le habría sido infiel a Claudio “Peluca” Brusca, Pepe Ocha se enfrentó de la manera más cruda con la bailarina. La respuesta de ella anuló la información del periodista y él terminó por desenmascararla al aire de El Ejercito de la Mañana por Bondi Live.

Pepe Ochoa aseguró en LAM que Laurita habría engañado a su última pareja con Emiliano, un compañero de trabajo del ciclo Bienvenidos a Ganar, en donde ambos trabajan. Frente a esto, la conductora se comunicó rápidamente con Ángel de Brito y desmintió la información asegurando que Ochoa “dice cualquier cosa”.

Esto desató la furia del panelista de América quien lanzó al aire de LAM que él había sido “cómplice de todos tus cuernos” y no solo eso, sino que también decidió realizar un duro descargo contra la ex pareja de Federico Bal en su programa de streaming.

“Laurita, no tengo nada en contra tuyo. No me pasa nada, no me genera nada, ni bueno ni malo”, inició lo que parecía un descargo pacifico. “Entiendo igual que vos del otro lado hagas lo que haces, porque le escribís a Ángel y te conviene enojarte conmigo”, continuó.

“Para decir si estabas o no separada, no contestaste nunca”, disparó en el primer misil contra la conductora de El Nueve. “Vos eras la persona que me llamaba para meterte en el teléfono de Fede Bal, mandarme los chats y que yo los filtre en la prensa, porque querías ser la persona más buscada del Bailando”, sentenció.

“Lo lograste y lo logramos, así que a mí no me corras porque yo sé bien todas las cosas que hiciste para tejer”, siguió. “Andabas con Fede Bal y te seguías garch*ndo a Fede Hoppe”, sostuvo duramente y generó la sorpresa de todo el piso.

“Le mentías a todo el mundo y ahora salís a decir que soy mentiroso y que invento. Yo no invento”, siguió y recordó el día que la bailarina lo convocó a Unicenter para “mostrarme todos los chats que habías robado de Fede Bal y preguntarme qué podíamos hacer con eso”.

“Sos talentosa como ninguna, la mejor de esta generación, pero astuta y z*rra como pocas”, señaló mirando a cámara y enterró la imagen de la conductora.

“Ella siempre supo cómo coquetear con la prensa utilizando muchas cosas para estar en el foco del conflicto quedando como la víctima”, afirmó. Además, remarcó que todas las veces que se la vio triste fue “todo acting y fingido” y se mostró muy dolido: “Me arrepiento de haberla ayudado”.

Pepe Ochoa destrozó en vivo a Laurita Fernández después de que ella desmintiera que su relación se terminó por infidelidades de su parte a Claudio “Peluca” Brusca. Lo que nació como una amistad y duró años, se convirtió rápidamente en una enemistad que traspasa la pantalla.

