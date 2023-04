Hace 12 años, y en medio del éxito que había alcanzado en su carrera artística después de saltar a la fama con su paso por el reconocido reality Gran Hermano, Silvina Luna decidió realizarse algunos retoques estéticos. Sin embargo, lo que debía ser un cambio terminó arruinando su vida a largo plazo.

Por aquel entonces, la actriz y modelo se expuso a las manos de Anibal Lotocki con la intención de aumentar sus glúteos. Pero fue dicha intervención la que terminó provocándole hipercalcemia crónica como consecuencia de las sustancias tóxicas que le colocaron y que rápidamente se dispersaron por su organismo.

Anibal Lotocki fue el encargado de realizarle a Silvina intervención que terminó provocándole hipercalcemia crónica.

Mientras intenta ser fuerte para poder superar la situación, Luna le da batalla a la dura realidad que atraviesa a sus 42 años, sometiéndose a varias horas semanales de diálisis en tanto espera un trasplante de riñón. Y fue en medio de esta lucha diaria que Silvina habló en diálogo con María Laura Santillán sobre su presente y su salud.

“En su momento me lo planteó como algo inofensivo. Como algo que no tenía consecuencias. Me mostró todo el tratamiento. Y compré. Al año me hice un estudio de laboratorio y salió que tenía ahí algunos desajustes. Empezaron a investigar y lo asociaron con esto”, comenzó Silvina Luna.

Foto reciente de Silvina Luna.

Y continuó sin filtros: “Nadie me va a devolver mi salud. Yo elijo no tener resentimiento o bronca, ya lo tuve en algún momento. Fueron 12 años, me tuve que ocupar un montón. No me imaginaba que iba a llegar esto tan pronto, sinceramente. Esto empezó el año pasado, en octubre, noviembre. Empezaron a hacerme estudios y mis riñones no estaban funcionando”.

“Fue duro en ese momento, este proceso de ir tres veces por semana, cuatro horas. También trae cansancio, dolor de cuerpo. Hoy siento que estoy más entera. Eso hasta que me trasplante. Habían dicho que estaba en la lista, que iba a ser pronto, pero todavía falta. Te hacen muchos estudios antes de eso. Pero sí, voy camino al trasplante”, compartió la actriz.

Luego, Silvina reveló cuál sería el próximo paso para su recuperación: “Me metí en un mundo que desconocía. También conocí esto de la lista del INCUCAI. Hay 35.000 personas en diálisis hoy en día y los trasplantes que se hacen por año de riñón son muy poquitos. Se llaman cadavéricos, tienen que ser por muerte cerebral, no es cualquier muerte”.

“Primero terminar los estudios. Después ponerte en la lista y que llegue el riñón. Después la compatibilidad. Ponerme en la lista, esperar, salvo que uno tenga un donante vivo que puede ser un pariente, un amigo o… A mí me pasó algo muy loco, cuando salió todo esto me escribió mucha gente que quería donar un riñón. Me quedé impactada porque somos un país solidario. Que la gente quiera donar altruistamente un riñón me llenó de amor”, manifestó Luna.

Por último, Silvina Luna concluyó: “Estoy de pie. Y con muchas ganas de volver a recuperar mi vida. Podés transitarlo de rodillas o de pie. Eso me da fortaleza. Yo siento que el hecho de despertarme todas las mañanas y estar viva quiere decir que todavía tengo muchas posibilidades. Me aferro a eso y sigo adelante”.

Aníbal Lotocki habló sobre la salud de Silvina Luna

En febrero, Aníbal Lotocki reapareció en los medios tras conocerse los problemas de salud que atraviesa Silvina Luna. El médico, quien en febrero de 2022 fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de lesiones graves, decidió romper el silencio.

“Desde 2017 o 2018 que no hablo, por recomendación de mis letrados. Me dijeron que esto no se dirime en los medios de comunicación, que esto hay que resolverlo en la justicia. Por eso me llamé a silencio. Si esto es ratificado por Casación, yo no solo podría ir preso, sino que también quedaría inhabilitado para ejercer por algunos años, por lo menos”, comenzó sobre su situación judicial. “Esto es lo único que sé hacer, a lo que dediqué toda mi vida. Tengo cuatro hijos, tengo familiares, tengo cuestiones que mantener. Si no puedo trabajar, es una preocupación. Entiendo que debíamos recurrir a esta sentencia porque yo no hice nada que no fuera dentro del marco legal, nada ilegal”, continuó Lotocki, en diálogo con Intrusos.

Por otra parte, habló sobre los problemas de salud que sufrió Silvina Luna (sometida a una cirugía estética en 2010), Lotocki afirmó minimizando el calvario que atraviesa la modelo: “Nosotros mostramos una resolución del Anmat donde dice claramente que el producto que apliqué está permitido, que se puede colocar en los lugares que colocamos, en las profundidades que colocamos, con las cantidades que colocamos. Pensé que la causa estaba resuelta. No obstante, el juez encuentra un vericueto donde dice: ‘En el consentimiento informado vos no colocaste una leyenda que diga que esto produce granuloma. Y yo el granuloma lo considero una lesión’. Y nosotros planteamos que el granuloma no es una lesión: el granuloma es una reacción del cuerpo al metacrilato, a cualquier producto que pongas... una prótesis mamaria que se encapsula, un implante dental, un punto de sutura o una inyección de vitamina produce granuloma... Imagínate que si un granuloma fuera una lesión, todos los médicos estaríamos presos”.