La China Suárez es una gran mamá y de vez en cuando comparte fotos y videos en sus redes sociales donde se pueden ver sus bellos hijos que tiene con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré. Ahora, compartió un tierno video de Amancio Vicuña en el que explica lo que recuerda de su tiempo en el vientre de su madre.

Así, se puede ver como la China Suárez publica fotos de Nicolás Cabré con Rufina y le dedica un tierno mensaje, o comparte una fotografía de Benjamín Vicuña con sus niños, lo que luego le generó un terrible enfrentamiento. Pero es que la actriz comparte muchas cosas de su día a día en las redes, y por supuesto que sus hijos son protagonistas.

La China Suárez y Rufina Cabré

"¿Qué es lo que hacías vos en la panza de mamá?", se la escucha decir a la China Suárez en el tierno video que publicó en sus historias de Instagram. Amancio responde con toda la ternura del mundo: "Saltaba y saltaba".

Luego, la China Suárez le preguntó: "¿Y qué más hacías?". Rápidamente y sin dudarlo, el niño respondió revoltoso: "Lío. Nadaba como un pez". Frente a la pregunta de la actriz de si le gustaba estar en la panza, Amancio dijo: "Sí, con Pochi", quien es uno de sus perros. Entonces, ella le dice: "No, Pochi estuvo en la panza de su mamá perruna".

El tierno ida y vuelta terminó rápidamente pero dejó a los seguidores de la China Suárez encantados con Amancio y muertos de ternura.

El ex de una famosa le pone likes a la China Suárez

Los amores de la China Suárez y los rumores de romances dan mucho de qué hablar. Y es que la actriz es una de las mujeres más lindas del país y tiene a cientos de hombres queriendo conquistarla. Ahora, parece que el ex de una famosa le comenzó a poner likes.

La sensual sesión de fotos de la China Suárez

Se trata de el ex de Jujuy Giménez, Baustista Bello, quien recientemente le fue infiel a la influencer. La encargada de compartir el chisme fue Pochi de Gossipeame. "Un ex anda tirando likes a ver si otra famosa pica...y es el ex de Sofía 'Jujuy' Jiménez", compartió en las redes.

NL.