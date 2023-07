La China Suárez es una de las mujeres más lindas de la Argentina y cada una de sus publicaciones despierta gran interés, en especial cuando realiza jugadas producciones de fotos.

Recientemente, la actriz compartió una serie de imágenes luciendo muy sensual con un traje negro con trasparencias y llamó la atención de nada más y nada menos que de Bautista Bello, el ex de Sofía "Jujuy" Jiménez.

Fue Pochi, de "Gossipeame", quien descubrió el "like" que el polista le dejó a la China en su publicación de Instagram.

"Un ex anda tirando likes a ver si otra famosa pica...y es el ex de Sofía 'Jujuy' Jiménez", escribió la dueña de la cuenta de chismes compartiendo una imagen de la publicación de la China y el "like" de Bautista.

La sensual producción de fotos de la China Suárez

"En algún lugar del mundo", indicó la actriz en la publicación que despertó el furor entre sus fans.

La China Suárez lucía en las imágenes, un look "total black", con un corset abotonado en el frente, pantys con costura invisible y tanga a la vista.